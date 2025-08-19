تضخم الثدي عند الرجال قد يشير لأمراض خطيرة

حذر طبيب الرجال الدكتور سوراج كوكاديا، المعروف باسم "الدكتور سوج"، من تجاهل علامات تضخم الثدي لدى الرجال، مشيرا إلى أن هذا العرض قد يشير إلى أمراض خطيرة تشمل سرطان الخصية، وسرطان الثدي، وأمراض الكبد.

وأوضح الدكتور كوكاديا، في فيديو نشره على "تيك توك"، أن التثدي يعتبر حالة شائعة قد لا تحتاج دائما إلى علاج، لكنها أحيانا تكون علامة على مشاكل صحية خطيرة.

وأكد أن "أي كتل، أو نتوءات، أو تغيّرات في حجم أو شكل الثدي، أو ألم مستمر، أو تغيرات في الجلد مثل طفح أو احمرار، أو إفرازات من الحلمة، يجب فحصها فورا".

وأشار الدكتور إلى أن الفحص الطبي المبكر يشمل مراجعة التاريخ المرضي للمريض، وفحص الثدي سريريا، بالإضافة إلى تحاليل الدم والهرمونات، لتحديد السبب واتخاذ الخطوات العلاجية المناسبة.

كما لفت إلى أن الرجال يجب أن لا يشعروا بالحرج من مناقشة هذه الأعراض مع الأطباء أو الممرضين؛ لأن التعامل مع هذه الحالات أصبح روتينياً في الممارسة الطبية.

أخبار ذات علاقة التثدي الذكري.. بين الأساطير والحقائق

من جانبها، أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إلى أن أسباب تضخم الثدي لدى الرجال قد تكون متعددة، منها:

التغيرات الهرمونية في فترة البلوغ أو بعد سن الخمسين.

زيادة الوزن والسمنة.

بعض الأدوية، مثل أدوية القلب أو أدوية علاج مشاكل البروستاتا.

أمراض الكبد والكلى.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

استخدام بعض المنشطات أو المواد المخدرة.

وأكد الخبراء أن الفحص المبكر مهم للتمييز بين التثدي البسيط الناتج عن أسباب غير خطيرة، وبين الحالات التي تستدعي التدخل الطبي، بما في ذلك فحوصات التصوير أو تحاليل الدم لتقييم صحة الكبد والغدد والهرمونات

أخبار ذات علاقة "ظن أن المرض يصيب النساء فقط".. رجل يروي تجربته مع سرطان الثدي

وأوضح الدكتور كوكاديا أن متابعة أي تغيّرات في الثدي تتيح التشخيص المبكر للأمراض المحتملة، مثل سرطان الخصية أو سرطان الثدي؛ ما يزيد فرص العلاج الناجح ويحد من المضاعفات.

كما نصح المرضى بالحفاظ على نمط حياة صحي، بما يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام، والامتناع عن التدخين أو تعاطي المنشطات، لدعم الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بتضخم الثدي.