قامت فيكتوريا بيكهام بتحويل جسمها من خلال رفع الأثقال، وهو اتجاه شائع الآن بين المشاهير مثل كيت أبتون، وإميلي بلانت وإيما ستون. يعتقد المشاهير والمدربون أن إضافة أوزان ثقيلة إلى التمارين الرياضية يمكن أن يقوي النساء دون التسبب في زيادة أوزانهن.

ووفق صحيفة "التايمز"، شهدت نساء مثل راشيل ساكردوتي تحولات كبيرة في أجسامهن من خلال دمج رفع الأثقال في تمارينهن الروتينية. تؤكد الدكتورة غابرييل ليون على أهمية بناء العضلات لمكافحة الانخفاض الطبيعي في صحة العضلات مع تقدمنا في العمر، وهي عملية تعرف باسم "ساركوبينيا".

لا تقتصر فوائد بناء العضلات على المظهر الجسدي فحسب، بل لها أيضًا آثار إيجابية على مقاومة الأنسولين، والحد من الالتهابات والوظائف الإدراكية، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، إذ أظهرت الدراسات أن تدريبات المقاومة يمكن أن تعزز الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن وتزيد من عوامل النمو الضرورية لصحة الدماغ.

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كما يمكن أن تغير تمارين القوة أيضًا من المواقف تجاه التمارين الرياضية، كما أوضح الكاتب كيسي جونستون، الذي وجد أن رفع الأثقال شكل أكثر إيجابية وتمكينًا للياقة البدنية مقارنة بالجري المفرط وعادات الأكل المقيدة. يسمح رفع الأثقال كذلك بمزيد من الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالحياة خارج الصالة الرياضية.

وبشكل عام، يُعد رفع الأثقال أداة قوية لتعزيز الصحة البدنية والعقلية، وتمكين النساء من الشعور بالقوة والثقة في أجسامهن.

من هنا يمكن لأي شخص الاستفادة من دمج رفع الأثقال في روتين اللياقة البدنية الخاص به، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية، وذلك باتباع النهج الصحيح، والمواظبة على ممارسة التمارين.