لفقدان الوزن.. هذه الأطعمة قد تساعدكم

أوصت خبيرة التغذية سام رايس بفقدان الوزن بشكل بطيء ومستدام، وذلك من خلال تناول السلطات، مع إضافة بعض العادات لحرق السعرات الحرارية وبعض التركيز، تسهم في خسارتك نحو 6 كيلوغرامات في غضون ستة أسابيع.

وقالت إن النساء يحتجن إلى تناول مقدار 1000 سعرة حرارية يوميًّا، والرجال 1250 سعرة حرارية، أي نصف ما يتم تناوله يوميًّا، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ولتحقيق هذا الهدف، ما عليك سوى إضافة بعض البروتين للسلطات للحصول على وجبة متكاملة ومتوازنة تمامًا.

وبينت أنه من الضروري الالتزام بقواعد السلطة البسيطة، والتي تتضمن إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وما لا يزيد على 30 غرامًا من المكسرات وربع ثمرة أفوكادو و30 غرامًا من الجبن والزبادي اليوناني وحصة بروتين بحجم راحة اليد.

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واقترحت خبيرة التغذية لصحيفة "تلغراف" أنواعًا مختلفة من السلطات التي يمكن تناولها لتخفيف الوزن، مثل: سلطة العدس والطماطم وجبن الماعز الخالية من الدهون والمليئة بالألياف والبروتين النباتي.

وللحصول على طعم مختلف، نصحت خبيرة التغذية بتناول الطبق المكسيكي، وهو خليط من الأفوكادو والطماطم والفلفل الحار والليمون. ولطبق مليء بالحديد والفيتامينات والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، فيمكنك عمل سلطة "سوبر تشارج".

ولمحبي الأسماك، قدمت خبيرة التغذية الخيار الأنسب، وهو طبق سمك الماكريل المدخن وسلطة "تتويج" البطاطس الجديدة، والتي تحتوي على بطاطا موسمية طرية جديدة كمكون أساس، كما إنها تعتبر صيفية.

علاوة على ذلك، يعتبر طبق السردين الحار والطماطم والبصل الأحمر وسلطة الأفوكادو مع العجين المخمر بالثوم أحد الأطباق السريعة والصحية.