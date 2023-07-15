الصحة العالمية تنبه إلى التمييز ضد المصابين بأمراض نفسية

نبهت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، إلى أن أشخاصا كثيرين مصابين بأمراض نفسية في العالم، يتعرضون للتمييز، وهو ما يحول دون استفادتهم من العلاج الذي يحتاجون إليه بشكل ملح.

وأوردت المنظمة عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن المصابين بأمراض نفسية يعانون هذا التمييز رغم شيوع الاضطرابات النفسية، فهي ليست بالأمراض النادرة.

وأضافت أن هذا التمييز يحرم المصابين باضطرابات نفسية من الحصول على علاج، الأمر الي ينذر بتفاقم وضعهم الصحي.

وشددت على أن المرض النفسي قابلٌ فعلا للعلاج، على غرار باقي الأمراض الأخرى، وهو ما يؤكد ضرورة محاربة الأحكام المسبقة التي تحرج المصابين.

ويجد أشخاص مصابون بأمراض نفسية أنفسهم مطوقين بنظرة سلبية، كما يجري النظر إليهم قدحا في بعض الأحيان ويُوصفون بـ"المجانين".

وبما أن علاجات الصحة النفسية ليست متاحة على نطاق واسع في الدول النامية، فإن التعامل مع الشخص المريض، قد يجري بطريقة غير علمية، وربما عبر أساليب شعوذة مؤذية للصحة.