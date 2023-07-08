نصيحة للآباء.. لا ترتكبوا هذه الأخطاء في تغذية الأطفال!

يحرص الآباء قدر الإمكان على أن يتناول أبناؤهم طعاما صحيا ومفيدا لأجسامهم، لكن شدة الحرص قد توقعهم في أخطاء ذات تأثير عكسي.

وبحسب موقع "ذا نوريشد تشايلد"، فإن عدم تغذية الطفل بشكل سليم، من شأنه أن يؤدي لإصابته بالسمنة أو اضطراب وزنه في سن مبكرة.

وتوصي الطبيبة المختصة في تغذية الأطفال، جيل كاستل، بتفادي عدة أخطاء شائعة في إطعام الأطفال.

- عدم إرغام الأطفال على أن يأكلوا كميات كبيرة، كأن ينهوا الأطباق التي توضع أمامهم، لأن هذا الأمر من شأنه أن يجعلهم عرضة لزيادة في الوزن.

- المطلوب هو تقديم وجبات متوازنة من حيث الكم والكيف إلى الطفل حتى ينمو بشكل طبيعي.

- يجب أن يبتعد الآباء عن مبدأ المساومة الشبيهة بالرشوة، كأن تطلب الأم من طفلها أكل طبق خضار مقابل أن يحظى بقطع حلوى، لأن هذا الأمر غير صحي، وليس ملائما من الناحية السلوكية.

- عدم منع الطفل من الأكل في الخارج بشكل نهائي، لأن "الممنوع مرغوب"، وفي حال منع الصغير من إتيان أمر ما، فإنه يصبح أكبر حماسا للإقدام عليه.

- إسداء النصح للطفل أمر جيد، لكن ينبغي ألا يتحول الآباء إلى أشخاص يلقون محاضرات بشأن الأطعمة وفوائدها أمام الأطفال، لأنهم لا يستوعبون الكثير من الأمور في مرحلتهم العمرية المبكرة.

- تعليم النظافة أثناء الأكل أمرٌ مهم، حتى يتمكن الطفل من اكتساب سلوك لائق، لكن لا بأس في ترك الطفل يأكل مرتاحا، وربما يجعل ثيابه تتسخ، لأن الهوس بالنظافة ليس في محله، والتعلم يحصل بشكل تدريجي.