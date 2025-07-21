"ترند التسمير بماء الملح" على تيك توك.. ماذا يقول الخبراء؟

حذّر خبراء العناية بالبشرة من ترند جديد وخطير انتشر بشكل واسع على تيك توك يُعرف باسم "التسمير بماء الملح"، مع ازدياد الإقبال على الأساليب السريعة لاكتساب اللون البرونزي خلال فصل الصيف.

وعلى الرغم من تزايد الوعي بمخاطر التعرض الزائد لأشعة الشمس، لا يزال الكثيرون يبحثون عن حيل تمنحهم "سمرة مثالية" بسرعة، حتى وإن كانت ضارة، بحسب ما جاء في موقع MSN.

ويعتمد هذا الترند على خلط الملح البحري مع الماء في زجاجة رش، ثم يُرش الخليط على الجلد قبل التمدد تحت أشعة الشمس. ويزعم مروّجو الفكرة أنها تُسرّع عملية التسمير عبر محاكاة تأثير قضاء يوم على الشاطئ.

ونشر أحد المؤثرين على تيك توك، فيديو يُشيد بالفكرة قائلاً إنها "تفعل العجائب".

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مخاطر الترند

لكن أطباء الجلدية وخبراء العناية بالبشرة حذّروا بشدة من هذه الحيلة. فماء الملح يُجفف البشرة ويُزيل زيوتها الطبيعية التي تحميها، مما يزيد تعرضها لأشعة الشمس الضارة. كما أن بلورات الملح قد تُضاعف تأثير الأشعة فوق البنفسجية، مما يرفع خطر الإصابة بحروق شمسية وتلف دائم في الجلد.

وشهدت الفيديوهات التي تدعم الترند تفاعلاً واسعًا عبر تيك توك، حيث شارك العديد تجاربهم السلبية، مثل الطفح الجلدي والاحتراق الشديد. وكتب أحد المستخدمين "البشرة الجافة تسبب الحروق الشمسية، أما البشرة المرطبة فتساعد على التسمير"، بينما حذر آخر قائلاً: "الرجاء استخدام واقي الشمس، فسرطان الجلد هو السرطان الأشرس".

ويُؤكد الخبراء على أهمية استخدام واقٍ شمسي واسع الطيف بمعامل حماية SPF 30 أو أكثر، وتطبيقه قبل التعرض للشمس بـ 15 إلى 20 دقيقة مع إعادة تطبيقه بانتظام كل ساعة تقريبا.

وفي النهاية، يُحذّر المختصون من الانجراف وراء ترندات الجمال السريعة التي قد تؤدي إلى أضرار طويلة الأمد، وقد يكون ثمنها في هذه الحالة هو صحة بشرتك.



