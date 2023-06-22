دراسة: 13% من طلاب المدارس في فرنسا يعانون اضطرابا نفسيا محتملا

يعاني 13% من طلاب المدارس في فرنسا، من اضطراب نفسي محتمل واحد على الأقل، وفقًا لدراسة وطنية هي الأولى من نوعها حول هذا الموضوع ، نُشرت نتائجها مؤخرا من قبل وكالة الصحة العامة الفرنسية.

ويعد القلق، المزاج الغاضب، اضطرابات الانتباه، أبرز هذه الاضطرابات النفسية، إذ بينت الدراسة أن أكثر من طفل واحد من بين كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 11 عامًا يعاني على الأقل من اضطراب واحد محتمل في الصحة العقلية.

هذه الدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية، تتقاطع مع البيانات التي تم جمعها في نهاية العام الدراسي 2021-2022 من أكثر من 15000 طفل ومعلم في ما يقرب من 400 مدرسة، إضافة إلى 10 آلاف ولي أمر، ما يكفي لإعطاء صورة ذات صلة، بينما كانت المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للأطفال مجزأة أو غير تمثيلية حتى الآن.

وبفضل الاستبيانات التي أكملتها مجموعات سكانية مختلفة (الآباء والمعلمون والأطفال)، وجدت دراسة أن 13٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا يعانون من "اضطراب نفسي محتمل واحد على الأقل".

وتوضح الدراسة أنه لا توجد فروق حسب قطاع المدرسة، حيث يعاني 5.6٪ من الأطفال من "اضطراب عاطفي محتمل"، إما اضطراب القلق (قلق الانفصال، القلق العام، الرهاب المحدد) أو الاكتئاب.