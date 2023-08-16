كيف يساعدك فمك على اكتشاف الإصابة بالقولون العصبي
يتأثر العديد من الناس بالقولون العصبي ويعانون أعراضه المؤلمة والمزعجة، وهناك تغييرات عديدة تطرأ على الجسم تدلل على الإصابة بالقولون وأحدها هو الفم.
ويركز علاج متلازمة القولون المتهيج على تخفيف الأعراض حتى تتمكن من مواصلة الحياة بلا أعراض قدر الإمكان.
ويمكن غالبًا السيطرة على الأعراض الخفيفة بالتحكم في التوتر وإدخال تغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك، وفقًا لمجلة RDL.
أعراض القولون العصبي في الفم:
جفاف الفم
يضطر بعض المرضى إلى التقاط أنفاسهم عن طريق الفم؛ ما يؤدي إلى جفافه من اللعاب.
وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن جفاف الفم والعين كان شائعًا عند بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي بنسبة 45%.
رائحة الفم الكريهة
للإمساك الناتج عن القولون العصبي تأثيرات سلبية على الفم، إذ يجعل رائحة النفس كريهة، بسبب عدم القدرة على تنظيف الأمعاء الغليظة من البراز المتراكم بداخلها.
ألم الفك
كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون متلازمة القولون العصبي أكثر عرضة للشعور بألم في الفك ومواجهة صعوبة كبيرة في تحريكه.
تقرحات الفم
قد تشير تقرحات الفم إلى الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء، لا سيما متلازمة القولون العصبي، ولا تزال العلاقة بينهما غير معروفة للأطباء، لكنهم يعتقدون أنها تنتج عن الإجهاد أو العدوى البكتيرية أو ضعف المناعة أو نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم.