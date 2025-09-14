كم دقيقة تخسر من حياتك بشرب الصودا؟

أجرى باحثون من جامعة ميشيغان دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Food، سلطت الضوء على تأثير الخيارات الغذائية الفردية في صحة الإنسان والبيئة. حلّلت الدراسة أكثر من 5,800 نوع من الأطعمة الشائعة في النظام الغذائي الأمريكي، وقدمت مقياسًا جديدًا يُعرف باسم "مؤشر الصحة الغذائية" (HENI)، يقدّر عدد الدقائق التي يمكن لطعام معين أن يضيفها أو يخصمها من حياة صحية.

وأظهرت النتائج أن استهلاك المشروبات الغازية المحلاة يمكن أن يقلل متوسط العمر الصحي بحوالي 12 دقيقة لكل حصة. أما تناول قطعة واحدة من النقانق (الهوت دوغ)، فقد يؤدي إلى فقدان 36 دقيقة من الحياة الصحية. في المقابل، أظهرت أطعمة صحية مثل المكسرات والبذور أنها قد تضيف نحو 25 دقيقة من الحياة الصحية.

واستخدم الباحثون بيانات من دراسة "العبء العالمي للأمراض" لتقييم التأثيرات الصحية للأطعمة المختلفة بناءً على محتواها الغذائي وصلتها بالأمراض المزمنة. وفي الوقت ذاته، تم تقييم الأثر البيئي للأطعمة باستخدام منهجية IMPACT World+، التي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الإنتاج، والمعالجة، والنقل، والتحضير، والنفايات.

وكشفت الدراسة أن تغييرات غذائية بسيطة يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للصحة والبيئة؛ فعلى سبيل المثال، استبدال 10% فقط من السعرات الحرارية اليومية الناتجة عن اللحوم الحمراء والمصنّعة ببدائل مثل الحبوب الكاملة، والخضروات، والبقوليات، والفواكه، والمكسرات، وبعض أنواع المأكولات البحرية، قد يزيد متوسط الحياة الصحية بحوالي 48 دقيقة يوميًا للفرد.

وشدد الباحثون على أن ليس كل الخيارات النباتية متساوية من حيث الاستدامة؛ إذ إن بعض الخضروات المزروعة في البيوت الزجاجية عالية الاستهلاك للطاقة، وبعض المنتجات الحيوانية مثل الروبيان لها تأثير بيئي كبير.

ويوصي مؤلفو الدراسة بتفضيل الأطعمة المفيدة من الناحية التغذوية والمستدامة بيئيًا، مثل الفواكه والخضروات المزروعة طبيعيًا، والبقوليات، والمكسرات، وبعض المأكولات البحرية منخفضة التأثير البيئي، مع تقليل استهلاك اللحوم المصنعة والمنتجات الحيوانية ذات البصمة البيئية العالية.

في النهاية، تؤكد هذه الدراسة أن التبديلات البسيطة والمدروسة في النظام الغذائي يمكن أن تؤدي دورًا قويًا في تعزيز حياة صحية أطول، مع المساهمة في حماية كوكب الأرض.