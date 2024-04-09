لمرضى جرثومة المعدة.. ما هي الأطعمة المسموحة والممنوعة؟

وينصح كذلك بتجنب الكافيين؛ الذي يوجد بشكل أساسي في القهوة والشاي، والأطعمة الحارة أو التي تحتوي على توابل، والأطعمة المدخنة، والأطعمة المالحة، واللحوم المصنعة مثل النقانق والتيركي وغيرها.

كما يوصي الأطباء بالامتناع عن شرب الكحول؛ لأنه يُهيج المعدة ويزيد مشكلة جرثومة المعدة، بالإضافة إلى أضراره على صحة الجسم ككل، وفقًا لموقع "ويب.طب".

أطعمة مسموحة

وهناك مجموعة من الأطعمة، التي تعتبر مناسبة للمصابين بجرثومة المعدة، وخاصة إذا كانت الجرثومة قد سببت قرحة المعدة، وعلى رأسها الفواكه، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف، مثل (التفاح والعنب والرمان والإجاص والكيوي)، كما يمكن تجنب الفواكه الحامضة إذا كانت تزيد الأعراض.

وينصح كذلك بالخضروات لأنها تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة والألياف، مثل: البروكلي، والقرنبيط، والخضروات الورقية (الجرجير، السبانخ، الملوخية). ولكن ينبغي تجنب الفلفل الحار والطماطم؛ فهذان الصنفان يزيدان الأعراض سوءًا عند أغلب المرضى.