لمرضى جرثومة المعدة.. ما هي الأطعمة المسموحة والممنوعة؟
يوصي الأطباء مرضى جرثومة المعدة بتحديد خياراتهم فيما يخص نظامهم الغذائي، لأن في ذلك تجنبا لتطور المرض وتفاقم أعراضه، كما يساهم في سرعة التعافي.
أطعمة ممنوعة
هناك بعض الأطعمة يُنصح بتجنبها لأنها تزيد من الأعراض المصاحبة لجرثومة المعدة مثل الشوكولاتة، والأطعمة الدهنية، مثل اللحوم والزبدة، والأطعمة المقلية، مثل رقائق الشيبس، والأطعمة الحامضة، مثل صوص الطماطم، والحمضيات.
وينصح كذلك بتجنب الكافيين؛ الذي يوجد بشكل أساسي في القهوة والشاي، والأطعمة الحارة أو التي تحتوي على توابل، والأطعمة المدخنة، والأطعمة المالحة، واللحوم المصنعة مثل النقانق والتيركي وغيرها.
كما يوصي الأطباء بالامتناع عن شرب الكحول؛ لأنه يُهيج المعدة ويزيد مشكلة جرثومة المعدة، بالإضافة إلى أضراره على صحة الجسم ككل، وفقًا لموقع "ويب.طب".
أطعمة مسموحة
وهناك مجموعة من الأطعمة، التي تعتبر مناسبة للمصابين بجرثومة المعدة، وخاصة إذا كانت الجرثومة قد سببت قرحة المعدة، وعلى رأسها الفواكه، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف، مثل (التفاح والعنب والرمان والإجاص والكيوي)، كما يمكن تجنب الفواكه الحامضة إذا كانت تزيد الأعراض.
وينصح كذلك بالخضروات لأنها تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة والألياف، مثل: البروكلي، والقرنبيط، والخضروات الورقية (الجرجير، السبانخ، الملوخية). ولكن ينبغي تجنب الفلفل الحار والطماطم؛ فهذان الصنفان يزيدان الأعراض سوءًا عند أغلب المرضى.
وينصح ايضا بتناول اللحوم قليلة الدسم، مثل الدجاج منزوع الجلد، والبقوليات الجافة، مثل الفاصولياء والبازلاء، والأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل؛ والألبان المدعمة بالبروبيوتيك أو البكتيريا النافعة.
وأيضًا الحبوب الكاملة، مثل الكينوا، والشوفان، والخبز والمعكرونة المحضرين من الحبوب الكاملة.
نصائح أخرى
وهناك عدة نصائح للمصابين بجرثومة المعدة؛ ويتصدرها التوقف عن التدخين، وتجنب النيكوتين بجميع أشكاله، وعدم أخذ الأدوية التي تحتوي على الإيبوبروفين أو النابروكسين أو أي من عائلته، إلى جانب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.