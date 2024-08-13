إن مفهوم التفكير الإيجابي، على الرغم من عدِّه في كثير من الأحيان مبتذلًا، فقد دُعِم من خلال الدراسات العلمية التي أظهرت فوائده العقلية والجسدية.

إذ يمكن للتفكير الإيجابي أن يعزز الثقة، ويحسن المزاج، ويقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، والاضطرابات المرتبطة بالتوتر.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إنديا"، هذه 7 نصائح عملية لتحقيق نهج تفكير أكثر إيجابية:

التأكيد الإيجابي

ابدأ يومك بتأكيد إيجابي، فهذه الممارسة قادرة على تحديد النغمة الإيجابية لبقية يومك، على سبيل المثال إذا بدأت يومك متأخرًا وشعرت بالذعر، فقد تحمل هذا الشعور السلبي طوال اليوم، بدلًا من ذلك استخدم عبارات مثل "اليوم سيكون يومًا جيدًا" أو "سأكون اليوم رائعًا" بمجرد استيقاظك.

الامتنان

ركز على الأشياء الجيدة مهما كانت صغيرة، لا مفرّ من مواجهة العقبات طوال اليوم، عندما تواجه تحديات، وجه انتباهك إلى الفوائد التي قد تجلبها، حتى لو بدت صغيرة.

على سبيل المثال، عندما تكون عالقًا في حركة المرور، استمتع بالوقت الإضافي للاستماع إلى البودكاست المفضل لديك، إذا نفد أحد المكونات التي تحتاجها من المتجر، فعدَّها فرصة لتجربة وصفة جديدة.

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لحظات أخف

اسمح لنفسك بتجربة الفكاهة حتى في أحلك المواقف وأكثرها صعوبة، ذكّر نفسك أن هذا الموقف من المحتمل أن يصنع قصة جيدة لاحقًا، وحاول إلقاء نكتة عنه.

اجعل من الفشل درسًا

إن تحويل الفشل إلى دروس يعني التعلم من أخطائك بدلًا من التركيز على الفشل نفسه، عندما لا تنجح، فكر في ما يمكنك فعله بشكل أفضل في المرة القادمة. على سبيل المثال، إذا فشلت في إدارة مشروع ما، فأنشئ ثلاث قواعد جديدة للتعامل مع المشاريع المستقبلية بشكل أكثر كفاءة.

الحديث الذاتي الإيجابي

حول حديثك مع نفسك من سلبي إلى إيجابي، يمكن أن يكون الحديث السلبي عن النفس خادعًا، ويمكن استيعابه بسهولة، ما يؤثر في إدراكك لذاتك، استبدل الأفكار مثل "أنا سيئ جدًّا في هذا" بـ "بمجرد أن أتدرب أكثر، سأكون أفضل بكثير في هذا". بدلًا من "ما كان عليّ أن أحاول"، قل لنفسك: "لم ينجح الأمر كما هو مخطط له، ربما في المرة القادمة".

اللحظة الحالية

في كثير من الأحيان، تنبع السلبية من الأحداث الماضية أو القلق بشأن المستقبل، من خلال التركيز فقط على اللحظة الحالية، يمكنك تقليل مصادر التوتر هذه، على سبيل المثال إذا كنت تتعرض للتوبيخ من قبل رئيسك في العمل، فتجاهل التعليقات السابقة أو التعليقات المستقبلية المحتملة، وركز على ما يحدث الآن.

أحط نفسك بالأشخاص الإيجابيين

ابحث عن أصدقاء وموجهين وزملاء عمل إيجابيين، عندما تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين، ستسمع وجهات نظر إيجابية وقصصًا إيجابية وتأكيدات إيجابية.

إن تبني هذه النصائح يمكن أن يساعد أي شخص تقريبًا على تطوير عقلية أكثر إيجابية، فوائد التفكير الإيجابي تراكمية؛ كلما مارست ذلك أكثر، ربحت منه أكثر.