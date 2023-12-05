ماذا يحدث لجسمك عند قضاء يوم واحد دون نوم؟

كشف أخصائيون في اضطرابات النوم، عن الآثار السلبية التي قد يحدثها عدم النوم لليلة واحدة على جسم الإنسان.

وفي تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الخبراء إن عدم النوم، يسبب الإرباك والهذيان ويعمل على تخفيض القدرة على العمل والتركيز والإنتاج.

وكشفت دراسات جديدة عن الضرر الذي يسببه السهر ليلا للعقل والجسد؛ إذ تبين أن النقص المزمن في النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من الاضطرابات والأمراض، أبرزها السمنة، وفقدان الذاكرة، والسكري، وأمراض القلب، وانخفاض الاستجابة المناعية؛ ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وأوضح المختصون أن ليلة واحدة كفيلة بالتسبب في ضرر بالغ لجسم الإنسان، وهو أمر يجب توقعه باعتبار أن النوم ضروري لجميع وظائف وأعضاء الجسم، إذ يعمل على تنظيم إفراز الهرمونات، وإصلاح الأنسجة، والحفاظ على وزن صحي.

ويقول الخبراء إن آثار قلة النوم تبدأ بالظهور بعد 18 ساعة من الاستيقاظ، وهذا يعادل الذهاب إلى السرير في الساعة 2 صباحًا في حال استيقظت عند الساعة الـ 8 صباحًا في اليوم السابق.

وقالت اختصاصية التغذية الدكتورة كارولين ويليامز للصحيفة، إن "الحرمان من النوم يؤثر على قدرتنا على اختيار الغذاء الصحي، وقلة النوم تغير وظائف المخ، وتؤثر على الأطعمة التي نشتهيها، وكيفية تنظيم الجسم للهرمونات، وكيفية معالجة الجسم للأطعمة".

يذكر أن دراسة أجريت عام 2015، وجدت أن مقابل كل ساعة يفقد فيها المراهقون النوم، يتناولون 210 سعرات حرارية إضافية في اليوم التالي، معظمها من الدهون والكربوهيدرات، كما كان المراهقون الذين يعانون من أنماط نوم غير متناسقة هم أكثر عرضة لتناول الوجبات الخفيفة السريعة.