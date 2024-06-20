انتفاخ البطن.. لماذا يصيب النساء أكثر من الرجال؟

يعتبر الانتفاخ ظاهرة شائعة وغير مريحة للكثيرين، ولكن يظهر أنه يؤثر على النساء بشكل أكبر من الرجال، وفقًا لما ذكره خبراء الصحة.

يشير موقع "هايلث لاين" إلى أن الانتفاخ يمكن أن يكون مصحوبًا بآلام انتفاخ البطن، والتجشؤ المتكرر، وقرقرة البطن، ويمكن أن يسبب هذا التورم تراكم الغازات، واضطرابات في ميكروبيوم الأمعاء، أو مشاكل هضمية مثل متلازمة القولون العصبي، على الرغم من أن السبب الأكثر شيوعًا هو عدم استجابة الجسم لبعض أنواع الأطعمة.

وفيما يتعلق بالأسباب الهرمونية، يفسر الدكتور مايك كوكسيس، خبير الهرمونات، لصحيفة "ميرور" البريطانية أن هرمون الاستروجين يمكن أن يزيد من احتفاظ الجسم بالماء، ما يتسبب في زيادة الانتفاخ خلال الدورة الشهرية.

ويضيف أن هرمون البروجسترون الذي يزيد في النصف الثاني من الدورة الشهرية وفي أثناء الحمل، يمكن أن يبطئ عملية الهضم، ما يزيد من احتمالية الانتفاخ لدى النساء في تلك الفترات.

وللتقليل من الانتفاخ، ينصح الخبراء بتجنب الأطعمة التي تسبب تراكم الغازات مثل الفول والعدس، والتقليل من تناول الصوديوم لتقليل احتباس الماء.

ويُنصح أيضًا بشرب الكثير من الماء للمساعدة على تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وباستخدام مكملات البروبيوتيك لتحسين التوازن البكتيري في الأمعاء.