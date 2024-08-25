3 فوائد "سحرية" لشرب عصير الألوفيرا كل صباح | إرم نيوز

يُعرف الألوفيرا أيضًا باسم "نبات الخلود"، وهو من الأغذية الأساسية لعلاج أغلب المشكلات الصحية بشكل طبيعي.

وتتفوق فوائد هذا النبات الضخم على فوائد الأعشاب الأخرى، ومن بين طرق تناوله الأكثر سهولة هو تحضيره على شكل عصير.

بحسب خبراء، يمكن أن يكون هذا العصير رائعاً لبدء يومك، وتزويد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

وفي تقرير جديد لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، عرض الخبراء في مجال الصحة 3 أسباب تشجعك حتما على بدء يومك بكوب من هذا العصير السحري:

يساعد على إنقاص الوزن

إذا كنت تجد صعوبة في إنقاص وزنك، فإن عصير الألوفيرا يمكن أن يكون مشروبًا فعالًا، خصوصا عند تناوله في الصباح.

ويعمل الألوفيرا على تسريع عملية التمثيل الغذائي؛ بسبب مركباته التي تحرق السعرات الحرارية، كما يتمتع بخصائص مزيلة للسموم تعمل على تطهير الأمعاء، وتفقدك وزنك على الفور عن طريق تقليل الانتفاخ.

وإذا كنت تعاني الإمساك، فإن هذا المشروب يمكن أن يساعدك بخصائصه الملينة.

تعزيز صحة الجلد

يمنحك الألوفيرا بشرة صافية وخالية من حب الشباب؛ لأنه يساعد على إزالة السموم من الجسم.

ويُعرف هذا النبات بخصائصه المرطبة التي يمكن أن تحافظ على بشرتك خالية من التجاعيد ومرنة وناعمة.

ويمكن للفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الألوفيرا أيضا أن تقلل من العيوب والبقع الداكنة.

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دعم الجهاز المناعي

إذا كنت تعاني المرض بشكل متكرر، فإن شرب عصير الألوفيرا كل يوم يمكن أن يكون منقذًا لك.

ولتقوية جهازك المناعي، يجب عليك شرب عصير الصبار الغني بفيتامينات C وB12 وE.

ويمكن لحمض الفوليك الموجود في الألوفيرا أن يقلل من الإجهاد التأكسدي، ويحمي من الجذور الحرة، مما يعزز وظيفة المناعة.

ويمكن لنصف كوب من عصير الألوفيرا أن يجعلك أقل عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات الموسمية من خلال تقوية آليات الدفاع الطبيعية في جسمك.

كيفية تحضير عصير الألوفيرا؟

امزج جل الألوفيرا مع الماء والقليل من العسل الطبيعي، ويمكنك إضافة القليل من الليمون والنعنع.