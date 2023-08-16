انتشار فيروس قاتل بين الطيور.. هل يهدد البشر؟

ينتشر فيروس "نيوكاسل" بين الطيور في فرنسا، ما دفع بعض الدول لفرض حظر مؤقت على استيراد الدواجن والبيض من هذا البلد.

وأفاد بيان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتفشي مرض "نيوكاسل" في منطقة البرانس الأطلسية بفرنسا.

ووفق وكالات أنباء عالمية فان "نيوكاسل" مرض فيروسي مخاطي شديد العدوى يصيب الدواجن المنزلية وطيور الأقفاص والطيور البرية.

وبحسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان فان هذا المرض ينتقل من الطيور إلى الإنسان ويتسبب بالتهاب الملتحمة، غير أن الأعراض تكون بشكل عام خفيفة، ويتعافى منها المصاب من تلقاء نفسه، وذلك وفقا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

ويسبب هذا المرض للإنسان الصداع ةله أعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا، مثل السعال والتعب والتهاب الحلق التهاب الملتحمة.

ويؤدي هذا الداء إلى موت الطيور عقب يومين من إصابتها بهذا المرض الذي يسبب فقدان الشهية وانتفاخ في الرأس وإسهال أخضر غزير.