"فكرة جنونية".. ما جدوى إغلاق الفم لتحسين النوم؟

طرحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تساؤلًا عن مدى فعالية إغلاق الفم أثناء النوم، بواسطة شريط لاصق، لحل عدد كبير من المشكلات الصحية الشائعة، بدءًا من رائحة الفم الكريهة وحتى الشخير.

وقالت الصحيفة بأن مقاطع فيديو، اجتذبت أكثر من 25 مليون متابع، انتشرت على منصة التواصل الاجتماعي "TikTok"، تحدثت عن فوائد شريط الفم، والذي يتضمن إما لصق الشريط عموديًا (عبر الشفاه) أو قطريًا عبر الفم (على شكل الصليب)، وما حققه من تحسين للنوم.