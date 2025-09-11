مع العودة للمدارس.. نصائح فعّالة لتعزيز مناعة طفلك

مع بداية العام الدراسي الجديد، يظل خوف الأهالي من انتشار الفيروسات بين أبنائهم حاضرًا بقوة، وسط بيئة مدرسية تشكل أرضًا خصبة لانتقال العدوى بسبب الاحتكاك والتجمعات اليومية في الفصول والمرافق المشتركة.

وبهذا الخصوص، قال طبيب الأطفال الدكتور خالد الغرايبة، إن موسم العودة للمدارس يحمل مخاطر كبيرة على صحة الأطفال، خاصة وأن المدرسة تبدأ في شهر سبتمبر، وهو شهر انتقالي بين الفصول؛ ما يعني انتشار الفيروسات بشكل أكبر.

وبين الغرايبة في حديثه لـ"إرم نيوز" ضرورة ألا يُشكل موضوع انتقال العدوى هاجسًا لدى الأهل حتى لا يؤثروا على أبنائهم نفسيًا، بل عليهم العمل على رفع مناعة أطفالهم منعًا من التقاط العدوى والفيروسات.

النظافة الشخصية

وأكد الطبيب على نقطة أساسية وهي النظافة الشخصية، وأهمها غسل اليدين بشكل دائم، خاصة خارج المنزل وقبل الأكل، وبعد العودة من المدرسة، واستخدام المعقمات باستمرار خلال الدوام المدرسي.

النظام الغذائي

وعن أهم الوسائل لرفع مناعة الأطفال، قال طبيب الأطفال إن النظام الغذائي يُشكل أساسًا لرفع المناعة، فلا بد من الإكثار من الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات، بالإضافة إلى تناول البروتينات مثل البيض والحليب، ومحاولة الابتعاد عن السكريات والحلويات، خاصة عند إرسال الطعام مع الطالب إلى المدرسة.

العسل والعكبر

ونصح الطبيب بضرورة إعطاء الأطفال ملاعق من العسل يوميًا، بالإضافة إلى العكبر، الذي يُعد مادة مهمة في رفع المناعة سواء للصغار أو الكبار.

النوم الكافي

جانب آخر أشار إليه الغرايبة وهو النوم المبكر والكافي للطفل، والذي يلعب دورًا مهمًا في رفع المناعة، حيث أنه يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة التي تحارب العدوى.

وأكد على أن الأطفال الذين لا يحصلون على نوم كافٍ يكونون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والفيروسات.

التعرض للشمس

وتابع طبيب الأطفال نصيحته بضرورة تعرض الأطفال لأشعة الشمس بشكل معتدل ومنتظم؛ لأنه يحفّز الجسم على إنتاج فيتامين د، وهو عنصر أساسي في دعم الجهاز المناعي.