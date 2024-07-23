يدرك الجميع أهمية تنظيف الأسنان مرتين يوميًّا للحفاظ على صحة الفم، لكن الدكتور فيكاس برينجا، نشر فيديو على منصة "تيك توك"، يؤكد فيه أن توقيت تنظيف الأسنان يلعب دورًا حاسمًا أيضًا.

ويوضح الدكتور برينجا أن تنظيف الأسنان بعد الإفطار قد يكون ضارًّا، وذلك لأنه عند النوم، تقل كمية اللعاب الذي يحمي الأسنان من البكتيريا؛ مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر طوال الليل. وبالتالي، إذا تناولت الطعام قبل تنظيف الأسنان في الصباح، فإنك تغذي تلك البكتيريا، مما يزيد من إنتاج الحمض المسبب للتسوس.

يقول الدكتور برينجا: "تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان نتيجة فرك الأحماض على سطحها، مما يسبب حساسية الأسنان وتغير لونها".

وقد لا تظهر أعراض التسوس في البداية، لكن بعد ذلك يتطور الأمر إلى مشاكل مثل ألم الأسنان أو ظهور بقع على الأسنان، ويعتمد علاج التسوس على مدى خطورته.

وفي المراحل المبكرة، يمكن استخدام علاجات بالفلورايد. أما في المراحل المتقدمة، فقد يتطلب الأمر حشوات أو حتى إجراءات أكثر تعقيدًا مثل قناة الجذر أو خلع السن.

وينصح الدكتور برينجا بتنظيف الأسنان قبل الإفطار، واستخدام غسول الفم بعد الوجبات لإزالة بقايا الطعام ومنع تغذية البكتيريا.