في تقرير جديد نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضحت خبيرة التغذية غونا بيلاندي أن بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية السالبة قد تسهم في عملية فقدان الوزن بشكل مدهش.

فما الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟

قالت الدكتورة بيلاندي إن الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية هي تلك التي تتطلب، عند تناولها، طاقة أكبر للهضم والتمثيل الغذائي مقارنة بالسعرات الحرارية التي تحتويها.

وأوضحت: "في حين لا يحتوي أي طعام من الناحية العملية على سعرات حرارية "سلبية"، إلا أن المفهوم يشير إلى الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة للغاية، ونسبة عالية من الماء والألياف، مما يجعل جسمك يعمل بجهد أكبر لهضمها. ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى عجز في السعرات الحرارية، وهو أمر مفيد لعملية فقدان الوزن".

5 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية

الكرفس

مثال كلاسيكي للأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؛ فهو منخفض السعرات الحرارية إلى حد بعيد، حيث يحتوي كل كوب منه على حوالي 16 سعرة حرارية فقط، ويتكون في الغالب من الماء والألياف.

وقالت بيلاندي: "الكرفس مثالي للوجبات الخفيفة أو كإضافة مقرمشة للسلطات. ويمكنك تناوله مع بروتين خالٍ من الدهون، مثل الجبن القريش أو الحمص؛ للحصول على وجبة خفيفة مغذية ومشبعة".

الخيار

نوع آخر من الخضروات المرطبة التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع من دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي.

وأوضحت بيلاندي: "يحتوي الخيار على حوالي 16 سعرة حرارية لكل كوب، وهو رائع للحفاظ على ترطيب الجسم. ويمكن إضافته إلى السلطات، أو استخدامه كأساس للعصائر، أو الاستمتاع به كوجبة خفيفة منعشة مع رشة من الملح وعصير الليمون".

الجريب فروت

لا يحتوي الجريب فروت على سعرات حرارية منخفضة فحسب، بل إنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة. وفي نصف ثمرة منه حوالي 52 سعرة حرارية فقط.

وأوضحت: "تناول الجريب فروت قبل الوجبات يمكن أن يساعد على التحكم في الشهية وتقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة. إنها فاكهة رائعة يمكن تضمينها في وجبة الإفطار، أو كوجبة خفيفة طوال اليوم".

البروكلي

من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، التي تتطلب سعرات حرارية أكثر لهضمها مما توفره؛ إذ يحتوي كوب البروكلي على حوالي 31 سعرة حرارية وهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف.

وقالت بيلاندي: "البروكلي رائع عند طهوه بالبخار أو إضافته إلى الأطعمة. ويمكنك تناوله مع بروتين خالٍ من الدهون مثل الدجاج المشوي أو السمك للحصول على وجبة متوازنة تساعد على إنقاص الوزن".

التوت

تحتوي الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب من الفراولة على حوالي 49 سعرة حرارية فقط.

وأوضحت: "التوت ممتاز لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات مع الحفاظ على تناول السعرات الحرارية منخفضة. استمتع به بمفرده أو أضفه إلى الزبادي أو أمزجه في عصير للحصول على وجبة لذيذة وصحية".