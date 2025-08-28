الرئة أولوية.. جرب هذه التمارين البسيطة لصحتك

الرئتان السليمتان أساس للصحة الجيدة، لكننا غالبًا ما نهملهما حتى تظهر الأعراض.

ويمكن لدمج تمارين التنفس البسيطة في روتينك اليومي أن يساعد في الحفاظ على قوة الرئتين ووظائفهما.

وفي مقابلة مع إتش تي لايف ستايل، قال الدكتور كولديب كومار جروفر، رئيس قسم العناية المركزة وأمراض الرئة في مستشفى سي كي بيرلا بجوروجرام: "تمارين التنفس هي وسيلة سهلة ومجانية وفعالة لتعزيز جهازك التنفسي، وزيادة كمية الأكسجين التي تستقبلها، والحفاظ على سعة رئتيك بأفضل حالة ممكنة".

وشرح الدكتور كولديب كومار جروفر أيضًا تمارين التنفس التي يمكن القيام بها في المنزل:

التنفس الحجابي

يُطلق عليه أيضًا التنفس البطني، وهو يُشغّل الحجاب الحاجز لزيادة كفاءة الشهيق.

اجلس أو استلقِ وضع إحدى يديك على بطنك والأخرى على صدرك، ثم تنفس بعمق من أنفك بحيث يرتفع بطنك.

ازفر ببطء مع ضم شفتيك. كرّر هذا التمرين لمدة 5-10 دقائق يوميًا لتحسين كفاءة رئتيك وتقليل ضيق التنفس.

التنفس بشفتين مطبقتين

تساعد هذه الطريقة على إبقاء المجاري الهوائية مفتوحة لفترة أطول، مما يُسهّل دخول الهواء وخروجه.

استنشق ببطء من أنفك لعدّتين، ثم ضمّ شفتيك كما لو كنت تُطفئ شمعة، ثم ازفر لأربع عدّات.

هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو، ويمكن استخدامها أثناء النشاط البدني للتحكم في التنفس.

التنفس المتساوي

هذا التمرين، المستوحى من اليوغا، يُوازن بين وقت الشهيق والزفير، مما يُؤدي إلى تنفس هادئ ومستقر.

استنشق من أنفك لأربع عدات، ثم ازفر من أنفك بنفس العدة. يمكنك زيادة العدات تدريجيًا إلى ست أو ثماني عدات لتحسين سعة الرئة وتخفيف التوتر.

تمدد الضلع

هذا التمرين يفتح تجويف صدرك ويزيد من مرونة رئتيك. قف أو اجلس بشكل مستقيم، ازفر بعمق، ثم استنشق ببطء، مع ملء رئتيك قدر الإمكان.

احبس أنفاسك لمدة ١٠-١٥ ثانية، ثم ازفر ببطء. كرره ثلاث مرات لتسهيل توسع رئتيك بشكل عام.

التنفس الطنان

تنفس بعمق من أنفك، ثم ازفر ببطء مع همهمات خفيفة. هذا الاهتزاز يُرخي عضلات مجرى الهواء، ويُحسّن تدفق الهواء، ويُخفف التوتر، وهو خيار رائع لصحة الرئة وتحسين المزاج.