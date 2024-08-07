إرشادات "صيفية" لكبار السن المصابين بأمراض الكلى

تعد الكلى من أعضاء الجسم الحيوية التي تعمل تمامًا مثل الفلتر، إذ تزيل الفضلات والسوائل الزائدة من مجرى الدم، وتساعد على التحكم بالضغط، وتحافظ على توازن الإلكتروليتات والسوائل، وتسهم في تنشيط فيتامين د، الضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

وحسب الأطباء يشكل الطقس الحار خطرًا على وظائف الكلى، ما قد يؤدي إلى الجفاف ومضاعفات صحية خطرة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح من الضروري بشكل متزايد، خاصة لكبار السن المصابين بأمراض الكلى، إعطاء الأولوية لصحتهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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وبهذا الخصوص، قدم موقع "فير فاكس كاوني" الأمريكي، المهتم بالشؤون الصحية بعض النصائح لحماية مرضى الكلى خلال أيام الطقس الحار:

الترطيب

يوصي الأطباء بالتأكد من شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى كعصائر الخضراوات والفاكهة الطازجة يوميًّا، مع الحرص على عدم الإفراط أو ضرورة الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على كافيين كالشاي والقهوة.

الحد من التعرض للحرارة

قلل من الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة، وارتدِ ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة وجيدة التهوية وقبعات لحماية نفسك من أشعة الشمس المباشرة.

وإذا كنت بحاجة إلى الخروج، فخطط للأنشطة الخارجية في الصباح الباكر، أو في وقت لاحق من المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل.

حافظ على البرودة

تجنب ارتفاع درجة الحرارة من خلال البقاء في بيئة باردة، واستخدم مكيف الهواء أو المراوح حيثما أمكن، وحاول الاستحمام بماء فاتر لخفض درجة حرارة الجسم.

راقب الأعراض

يشدد الأطباء على ضرورة مراقبة علامات الجفاف وأمراض الحرارة مثل العطش الشديد والغثيان والدوار والارتباك وسرعة ضربات القلب والبول الداكن أو انخفاض إنتاج البول.

وإذا لاحظت هذه العلامات، فاطلب العناية الطبية فورًا.

الوعي بالأدوية

يجب أن تدرك أن بعض الأدوية قد تؤثر في قدرة الجسم على تحمل الحرارة، لذلك استشر طبيبك للحصول على إرشادات حول كيفية إدارة الأدوية في أيام الصيف.