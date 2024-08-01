حذر خبراء في مجال الصحة من استخدام الأكواب والقشات المصنوعة من البلاستيك الممزوج بالخيزران، بعد اكتشاف صلة بين استخدامها على المدى الطويل وتلف الكلى.

وأظهرت الدراسات أن المواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد والميلامين قد تتسرب من هذه المنتجات عند تعرضها للحرارة أو الأطعمة الحمضية؛ مما قد يشكل خطراً صحياً كبيراً.

وبينما يكون التعرض العرضي لهذه المنتجات غير ضار عادةً، فإن الاستخدام المستمر قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل تلف الكلى.

ويدعو الخبراء إلى تجنب استخدام هذه المواد، كما تم بالفعل حظر بيعها في أيرلندا مؤخرا.

وقال طبيب مشارك في الدراسة"مهمتنا هي ضمان سلامة الغذاء، وهذا يشمل أيضًا ضمان سلامة المنتجات التي تلامس طعامنا، مثل الحاويات والأواني".

وفي النهاية ينصح المستهلكون بعدم استخدام هذه المنتجات، حتى يتم التوصل إلى نتائج وحلول نهائية بشأنها.