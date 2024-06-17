سرطان الثدي المرتبط بالإستروجين.. أبرز مسببات الوفاة في بريطانيا

يعد سرطان الثدي الإيجابي المرتبط بالإستروجين من أخطر أشكال سرطان الثدي، إذ إنه مسؤول عن 80% من الوفيات الناجمة عن هذا المرض في المملكة المتحدة، ولا يمكن الشفاء منه لأنه يستطيع العودة إلى الجسم بعد سنوات من التعافي منه.

وقالت البارونة مورغان الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Breast Cancer Now، "هناك قدر معين من الرضا عن النفس بشأن المرض، ويرجع ذلك جزئياً إلى النجاح في اكتشافه مبكراً وعلاج السرطان الأولي".

ومن الغريب في هذا النوع من السرطان أنه يمكن أن يعود للمريض بعد 10 أو 20 سنة منذ التعافي منه، بحسب مورغان.

وأضافت: "إن أكبر مخاوف النساء اللاتي يقتربن من العلاج الأولي لسرطان الثدي هو فيما إذا كان سيعود لهن السرطان مرة أُخرى"، مشيرةً إلى أنه لا توجد أدلة كافية للإجابة على هذا السؤال.

وبينت أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث المؤثرة في هذا الشأن للوصول إلى فهم صحيح لعودة سرطان الثدي، وأضافت أن المرضى يشعرون "بالإحباط وسوء فهم رهيب وتجاهل وأنهم غير مرئيين".

وقالت إن البقاء على قيد الحياة بعد التعافي من العديد من أنواع السرطان الأُخرى يعد مؤشراً على ذهاب مخاطر عودة المرض، لكن الأمر مختلف بالنسبة لسرطان الثدي الإيجابي.

وبينت أنه لسبب ما، تبقى الخلايا السرطانية في حالة سبات لمدة من الوقت لدى حوالي ربع النساء، والتي تصبح نشطة بعد سنوات.

وقالت إنه لا يمكن الشفاء من هذا الشكل من أشكال سرطان الثدي الثانوي، إذ يمثل معظم الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي والتي يبلغ عددها 11.500 حالة سنويًا في المملكة المتحدة.