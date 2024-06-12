سمنة المراهقة مرتبطة بخطر الموت لدى النساء

توصلت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "ستروك" Stroke إلى ارتباط محتمل بين السمنة وزيادة الوزن في مرحلة المراهقة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية لدى النساء.

وأظهرت الدراسة أن السمنة في مرحلة الطفولة تُعَدّ مؤشرًا للسمنة في سن البلوغ، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لاحقًا في الحياة.

واستخدمت الدراسة بيانات مجموعة المواليد في شمال فنلندا لاستكشاف العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم وخطر السكتة الدماغية قبل سن 55 عامًا.