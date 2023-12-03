"آسترازينيكا" تستثمر في الذكاء الاصطناعي لمكافحة السرطان

وقعت شركة صناعة الأدوية البريطانية السويدية آسترازينيكا، اليوم الأحد، صفقة تصل قيمتها إلى 247 مليون دولار مع شركة "أبسي" الأمريكية للذكاء الاصطناعي، من أجل ابتكار جسم مضاد لمكافحة السرطان، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية.

وأفاد تقرير الصحيفة، بأن التعاون يهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى شركة "أبسي" لتحليل البروتين على نطاق واسع لإيجاد علاج فعال للأورام، وهو محور اهتمام رئيس لآسترازينيكا.

وقالت الصحيفة، إن الصفقة تتضمن دفع رسوم مقدما لـ"أبسي" وتمويل البحث والتطوير والمدفوعات المهمة بالإضافة إلى رسوم حقوق الملكية على مبيعات أي منتج.

وتطبق "أبسي" تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لابتكار الأدوية المحتملة الأفضل، بناء على تقارب الهدف والسلامة وقابلية التصنيع، إلى جانب محددات أخرى.

المصدر: صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية