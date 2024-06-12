اكتشاف لافت.. اختلافات في إدراك الألم بين الذكور والإناث

حدد باحثون في جامعة أريزونا الاختلافات الرئيسة في كيفية شعور الرجال والنساء بالألم، وكشفوا عن مسارات محتملة لعلاجات الألم المحددة بالجنس، مسلطين الضوء على الاختلافات الوظيفية في مستقبلات الألم.

كشفت الدراسة، التي أجراها فرانك بوريكا، مدير الأبحاث في المركز الشامل للألم والإدمان في الجامعة، أن مستقبلات الألم تعمل بشكل مختلف بين الذكور والإناث.

وأجريت الدراسة باستخدام عينات أنسجة من إناث وذكور الفئران، وثدييات غير بشرية، وخلايا بشرية. وركزت على كيفية استجابة الخلايا المستقبلة للألم للمحفزات المختلفة.

وقام الباحثون بفحص تفاعلات الخلايا مع البرولاكتين والأوركسين ب. وكشفت التجارب أن البرولاكتين حساس لمستقبلات الألم في الخلايا الأنثوية فقط، بينما كان للأوركسين ب التأثير ذاته حصريًا في الخلايا الذكورية.