منجارو أم أوزامبيك.. أيهما أفضل لفقدان الوزن؟

في أول مقارنة وجهًا لوجه بين عقارين شائعين، أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين أخذوا أبر المنجارو فقدوا وزنًا أكبر بكثير من أولئك الذين أخذو أبر أوزامبيك، وأظهرت النتائج أنه كلما طالت مدة تناول العقار، زادت الفجوة في فقدان الوزن، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تاميز".

وبعد 3 أشهر من الحقن الأسبوعي، فقد المرضى الذين استخدموا أوزامبيك 3.6% من وزن الجسم في المتوسط، بينما فقد المرضى الذين استخدموا المنجارو 5.9%.

وبعد 6 أشهر، كان متوسط فقدان الوزن لدى مرضى الأوزامبيك 5.8% مقارنة بـ 10.1% لدى مرضى المنجارو. وبعد عام كامل، فقد مرضى الأوزامبيك متوسط 8.3% من أوزانهم، في حين فقد مرضى المنجارو 15.3%.

وأشار الدكتور ماثيو فريبا، أخصائي الغدد الصماء، إلى أن هذه النتائج تتماشى مع ما لاحظه في مرضاه، حيث يُظهر المنجارو تأثيرات أقوى في فقدان الوزن وخفض السكر في الدم مقارنةً بالأوزامبيك.

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وتمت الموافقة على كلا العقارين من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمساعدة مرضى السكري في السيطرة على نسبة السكر في الدم. من خلال محاكاة هرمون "GLP-1"، إذ يعززان إنتاج الأنسولين، ويبطئان الهضم، ويزيدان الشعور بالشبع. إضافةً إلى ذلك، يقلد المنجارو هرمون "GIP" مما يجعله أكثر فاعلية.

وفي التجارب السريرية، ساعد كلا العقارين المرضى على فقدان الوزن بشكل ملحوظ، لكن النتائج لم تكن قابلة للمقارنة المباشرة بسبب اختلاف ظروف التجارب. لذلك، قام باحثون من شركة Truveta" بتحليل السجلات الصحية الإلكترونية لتحديد مدى نجاح المرضى في العالم الحقيقي.

وفيما يتعلق بالآثار الجانبية، لم يكن هناك فرق ملموس في معدل الآثار الجانبية المتوسطة أو الشديدة بين العقارين.