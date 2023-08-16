تقرير: 39% من المكسيكيين يعانون نقص الخدمات الصحية

كشف تقرير صادر عن "المجلس الوطني المكسيكي للتنمية الاجتماعية"، أن 39% من المكسيكيين يعانون من نقص الخدمات الصحية.

وأفاد التقرير بأن بعض المدن تعاني بشكل أكبر؛ لاجتماع عاملي الفقر الشديد ونقص الخدمات الصحية، وفق ما أوردته صحيفة "El Financiro".

وأشار التقرير إلى أن مدن "أواكساكا" وتشياباس وغيريرو هي الأكثر تضررًا، حيث وصل السكان فيها إلى أعلى درجات الفقر، وغابت عنها الخدمات الصحية بشكل شبه كامل؛ إذ سجلت البيانات أن 65.7% من سكانها بلا خدمات صحية.

وأكمل التقرير أنه بمقارنة الإحصائيات المسجلة في العام الجاري مع تلك لعام 2018، والبالغة 16.2% نجد أن الرقم قد تضاعف؛ ما يعني زيادة 30.3 مليون مكسيكي إلى قائمة تدني الرعاية الصحية.

وأضافت الصحيفة أن أوجه القصور التي يقيمها المجلس الوطني تركز بشكل كبير على قطاع الصحة، لأن هناك أمراضًا عادة ما تكون مزمنة، وتحتاج إلى نفقات كارثية تؤدي إلى وقوع المريض في الديون، والتوقف عن الإنفاق في قطاعات مهمة لتغطية النفقات الصحية فقط.

ويؤكد التقرير أن هذا لا يؤدي إلى استمرار الفقر فحسب، بل يؤدي إلى معدلات وفيات أعلى أيضًا، بحسب مديرة المجلس الوطني، صوفيا راميريز.

وتابعت الصحيفة: "إذا كانت الدول الأكثر فقرًا اقتصاديًا تواجه أيضًا صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية، فهذا يعني أن هناك توزيعًا سيئًا للموارد".

ويجب على الحكومة مراجعة كيفية إدارة الموارد والتوزيع السليم للخدمات على كافة السكان، وفقًا للمحلل الاقتصادي، إيراسيما داجنيني.

المصدر: صحيفة "El Financiro"