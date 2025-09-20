دراسة: الرمان يحفز هرمون الشباب لدى كبار السن

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول مستخلص الرمان لدى كبار السن يساعد على زيادة مستوى هرمون الشباب IGF-1.

وبحسب مجلة Nutrients، أجرى الدراسة باحثون من جامعة مانشستر متروبوليتان البريطانية، وشملت 72 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 55 و70 عاما.

وتناول المتطوعون يوميا على مدى 12 أسبوعا إما كبسولات من مستخلص الرمان بجرعة 740 ملليغراما أو دواء وهميا. وأظهرت النتائج أن مستوى هرمون IGF-1 ارتفع بشكل ملحوظ لدى المشاركين الذين تناولوا مستخلص الرمان.

ولهذا الهرمون دور رئيسي في الحفاظ على الصحة، إذ يحفّز تجدد الخلايا، ويقوي العضلات والعظام، ويحسّن وظائف الأوعية الدموية والدماغ، إلا أن مستوياته تنخفض عادة مع التقدم في العمر، ما يؤدي إلى فقدان القوة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

من جانب آخر، لم يُظهر المستخلص تأثيرا يُذكر في طول التيلوميرات، وهي الأغطية الواقية في نهايات الكروموسومات التي تعكس معدل شيخوخة الخلايا.

ومع ذلك، قد يكون رفع مستوى عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1) مفيدًا لصحة الأوعية الدموية وتعزيز الصحة العامة.

ويؤكد العلماء أن النتائج مشجعة، إلا أن هناك حاجة إلى دراسات طويلة الأمد لاستخلاص استنتاجات قاطعة، وتأكيد الفوائد المحتملة لمستخلص الرمان مع استبعاد أي مخاطر.