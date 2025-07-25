ماذا سيحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السوداني يوميًا؟

تُعد زبدة الفول السوداني من الأطعمة الشائعة التي يُقبل عليها كثيرون بفضل مذاقها الغني، وفوائدها الغذائية المتعددة. لكن ماذا يحدث للجسم عند تناولها بشكل يومي ومنتظم؟

وبحسب موثع "Heath"، فيما يلي فوائد صحية متعددة لزبدة الفول السوداني:

تعزيز نمو العضلات والشعور بالشبع

زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين، حيث توفر ملعقتان كبيرتان نحو 7 غرامات، ما يساهم في بناء العضلات، وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما أن الدهون الصحية الموجودة فيها تساعد في تقليل الشعور بالجوع، ما يساهم في التحكم بالشهية، ودعم الوزن الصحي.

تحسين صحة القلب

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تحتوي زبدة الفول السوداني على الدهون الأحادية غير المشبعة، التي ترفع من مستويات الكوليسترول الجيد، وتخفّض من الكوليسترول الضار، ما يعود بالنفع على صحة القلب.

كما تضم مكونات أخرى مفيدة، مثل: الألياف، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الأرجينين، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وتنشيط الدورة الدموية.

غنية بالعناصر الغذائية الأساسية

توفّر زبدة الفول السوداني معادن مهمة مثل المغنيسيوم، الذي يدعم العظام والطاقة، وفيتامين "هـ" الذي يُقوي المناعة، ويحمي الخلايا من الأضرار.

وبعيدًا عن فوائد زيدة الفول السوادني، إليك مخاطر يجب الانتباه لها:

السعرات الحرارية العالية

تحتوي الحصة الواحدة على قرابة 190 سعرة حرارية، لذا فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة عند عدم الالتزام بنظام غذائي متوازن. ومع ذلك، فإن تناولها باعتدال لا يُشكل خطرًا على الوزن.

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المواد المضافة

بعض الأنواع التجارية من زبدة الفول السوداني تحتوي على سكريات مضافة، وزيوت مهدرجة، وكميات كبيرة من الملح، ما قد يقلل من قيمتها الغذائية. يُفضل اختيار الأنواع الطبيعية التي لا تحتوي إلا على الفول السوداني وقليل من الملح.

مخاطر الحساسية والتلوث

زبدة الفول السوداني غير مناسبة لمن يعانون من حساسية الفول السوداني، كما أنها قد تحتوي على "الأفلاتوكسين"، وهي مادة سامة تنتجها فطريات قد تؤثر على الكبد عند التعرض المزمن لها. يُنصح باختيار منتجات من علامات تجارية موثوقة ومعتمدة.