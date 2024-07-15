أطباء الأسنان يحذرون من "ترندات" خطيرة على "تيك توك"

حذر أطباء الأسنان من "ترندات" خطيرة تم تداولها إلى حد بعيد على منصة "تيك توك"، مشددين على ضرورة تجنبها.

وبحسب الخبراء أصبح "تيك توك" مؤثرًا كبيرًا على جيل "Z" وجيل الألفية، حيث يلجأ الكثيرون إليه بهدف الحصول على المعلومات الصحية قبل استشارة الطبيب المختص.

وأوضحت طبيبة الأسنان "سميتا ميهرا" لمجلة "نيوزويك" المهتمة بأخبار الصحة، أن العديد من رواد الموقع يجربون الترندات في المنزل دون استشارة المختصين؛ ما يؤدي إلى أضرار تستدعي التدخل الطبي لاحقًا.

وقالت الدكتورة "ميهرا"، إن الترندات تشمل

- برد الأسنان

إذا حاولت برد أسنانك في المنزل، فقد تتسبب في إتلاف طبقة المينا، ما يؤدي إلى مجموعة كاملة من المشكلات الأخرى.

وبحسب موقع "هيلث لاين" لا يمكنك إعادة نمو مينا الأسنان، لذا فإن أي ضرر يحصل به لا يمكن إصلاحه. وقد ينتهي بك الأمر إلى الحاجة إلى قشرة أو تاج إذا كان الضرر شديدًا بدرجة كبيرة.

- تبييض الأسنان

حتى لو كانت مواد التبييض طبيعية من مطبخك، يمكن أن تؤدي إلى تهيج اللثة، كما يمكن لبعض أدوات التبييض المنزلية بالأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بالأنسجة الرخوة. ونظرًا لأن المنتجات المنزلية لا تُدَار عن طريق متخصصين، فهناك مجال أكبر للخطأ والعديد من الأشخاص يصابون عن طريق الخطأ بمنتج التبييض على لثتهم.

- ثقب الفم في المنزل

يحمل ثقب الفم في المنزل، مخاطر أكبر لأنه حتى الفم السليم مليء بالبكتيريا. كما إن التعامل مع المجوهرات بمجرد وضعها في الفم يزيد أيضًا من فرص الإصابة بالعدوى.

- الحشوات المؤقتة

يستغرق أطباء الأسنان 5 سنوات في كلية الطب وسنة أخرى من الممارسة الخاضعة للإشراف، للحصول على شهادة معتمدة لمزاولة المهنة. وعندما تتجاوز أنت جميع هذه السنوات، وتلجأ إلى حشو أسنانك بمواد مؤقتة منزليا، فإنك تزيد خطر الإصابة بأمراض أنت بغنى عنها، خصوصا أنك لا تتخلص من التسوس.

- إغلاق الفجوات باستخدام الأربطة المطاطية

يمكن أن يؤدي وضع الأربطة المطاطية حول الأسنان إلى هجرة الأربطة نحو الجذور، وفي النهاية سيكون لديك أسنان ذات أربطة مطاطية مغروسة بعمق في اللثة. كما إن الضغط الناتج عن الرباط الضيق قد يسبب حركة سريعة ومضرة للأسنان.

وفي النهاية أكدت الدكتورة "ميرها" أنه يجب على المرضى الانتباه لهذه الترندات الخطيرة، والتوجه لاستشارة أطباء الأسنان قبل تجربة أيّ إجراء جديد يتعلق بصحة الفم والأسنان.