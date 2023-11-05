تعرف على فوائد شراب اليانسون بالليمون

هناك فوائد جمة لمنقوع اليانسون لكن الفائدة تتضاعف إذا أضيف لهذا المشروب الصحي عصير الليمون.

ووفق موقع "ويب طب" فإن شراب اليانسون بالليمون يعد من المشروبات الغنية بالمغذيات، ويمكن أن تزود كمية قليلة من اليانسون بعدة مغذيات كالحديد المهم في صناعة كريات الدم الحمراء، كما يحتوي على المنغنيز الذي يعمل كمضاد هام للأكسدة في عمليات الأيض والتطور في الجسم.

ولا تتوقف فوائد هذا المشروب هنا فحسب إنما يحتوي على عدة معادن ومغذيات، ومنها: الألياف والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والبروتينات.

ووفق الموقع الطبي فإن مخلوط اليانسون بالليمون يساعد على التقليل من أعراض الاكتئاب، حيث أجريت عدة دارسات منها دراسة على الفئران تُشير لدوره المُشابه للأدوية المضادة للاكتئاب في مُعالجة الاكتئاب.

كما أشارت دراسة إلى أن تناول 3 غرامات من بذور اليانسون 3 مرات في اليوم كان فعالًا في التخفيف من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

أما على الصعيد الدوائي فقط أشارت بعض الأدلة إلى أن استخدام بذور اليانسون قد تساعد في الوقاية من تقرحات المعدة والتقليل من أعراضها، لكن لا زال هُناك حاجة بعد لإجراء مزيد من الدارسات.