هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من البطاطا، فترى الحمراء والبيضاء أو حتى الأرجوانية في البقالة، وتحتار في اختيار الأفضل، فأي نوع من البطاطا هو الأكثر صحية؟

تقول أخصائية التغذية ناتالي ريزو لموقع "توداي" "تشتهر البطاطا باحتوائها على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات، وتميل ثقافتنا إلى تجنبها لعدم كسب الوزن، لكن الكربوهيدرات الموجودة بشكل طبيعي في الخضراوات لا تشكل مشكلة".

وتؤكد ريزو إن البطاطا خاصة غير المقشرة، تحتوي أيضًا على الألياف؛ المفيدة لصحة الأمعاء وصحة القلب وفقدان الوزن. كما أنها توفر أيضًا البروتين.

ورغم أن البطاطا "تحظى بسمعة سيئة"، إلا أنها أيضًا مصدر جيد لفيتامين سي والبوتاسيوم، وفقًا لما ذكرته أخصائية التغذية. كما أنها توفر ما يسمى "النشا المقاوم"، الذي يتخمر في الأمعاء وهو مفيد لميكروبيوم الجسم.

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ما نوع البطاطا الأكثر صحية؟

يتفق الخبراء على أن جميع أنواع البطاطا مفيدة للصحة، ولكن بعضها يوفر بعض الإضافات الغذائية. لذا، عندما تبحث عن النوع الأكثر صحية، ضع اللون في الاعتبار.

وتقول الأخصائية "إذا اشتهيت البطاطا خلال يومك، فاختر الأكثر تنوعًا في الألوان، سواء كانت بطاطا حمراء حلوة أو أرجوانية"؛ إذ يتمتع كلا الصنفين بالكربوهيدرات والألياف والبروتين، بالإضافة إلى المغذيات النباتية الفريدة، بما في ذلك مضادات الأكسدة.

وتضيف "الأنثوسيانين في اللون الأرجواني والكاروتينات في البطاطا الحلوة الحمراء، لهما خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات."

طريقة الطهي

تشير الأخصائية إلى أن البطاطا المقلية ورقائق الشيبس تُصنع أيضًا من البطاطا، من هنا يجب عليك الانتباه لطريقة طهيها قبل تناولها؛ إذ إن غمرها في الزيت على حرارة مرتفعة، تجعلها خيارات أقل صحية.

وتقول "لا تبالغ في إضافة الدهون أثناء عملية الطهي؛ لأن ذلك قد يحول البطاطا من طبق جانبي نباتي صحي إلى طبق غني بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة".

وفي نهاية، نصحت الأخصائية بشوي البطاطا مع القليل من زيت الطهي الصحي المفضل لديك.