متحور جديد من كورونا يهدد المدن الكبرى

كشف العالم الروسي ميخائيل ليبيديف، عن تفاصيل المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم "XFG" أو "ستراتوس"، وقال إنه يهدد المدن الكبرى بسبب سرعة انتشاره.

ليبيديف الذي يعد الخبير الرئيسي في مركز التشخيص الجزيئي بمعهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، أوضح أن هذا المتحور يعد نسخة متفرعة جزئيًّا من متحور "أوميكرون"، ويتميز بمسار مرضي خفيف إلى حد كبير، بحسب وكالة "نوفوستي".

وأشار إلى أن أعراض "ستراتوس" تشبه العدوى الموسمية للجهاز التنفسي العادي، مثل: الصداع، وآلام الحلق، والسعال، واحتقان وسيلان الأنف، وارتفاع درجة الحرارة بشكل معتدل، والضعف العام.

ومن الأعراض غير المعتادة لهذا المتحور، بحسب ليبيديف، بحة الصوت أو فقدانه المؤقت، الذي يظهر عادة في اليوم الأول أو الثاني بعد الإصابة، ويُلاحظ لدى أكثر من 70% من المصابين.

وأكد العالم أن "ستراتوس" لا يسبب مرضًا أكثر خطورة مقارنة بالمتغيرات السابقة لأوميكرون، لكنه يمتاز بقدرة عدوى عالية وسرعة انتشار قد تؤدي إلى زيادة عدد الإصابات، خصوصًا في المدن الكبرى.

واعتبر ليبيديف أن المخاطر على الصحة العامة منخفضة نسبيًّا، بفضل مستوى المناعة المجتمعية المرتفع ضد فيروس كورونا.

وحذر ليبيديف من أن المتحور الجديد يشكل خطرًا على الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك كبار السن، والمصابون بأمراض مزمنة، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وأكد أن الاختبارات الروسية الحالية فعالة في تشخيص الإصابة بمتحور "ستراتوس".

وشدد الخبير على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة خلال موجات الانتشار، وغسل اليدين بانتظام أو تعقيمهما، وتجنب الأماكن المزدحمة، وتعقيم الأسطح والأجهزة الإلكترونية بشكل دوري.