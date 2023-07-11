"التايمز": 159% ارتفاع نسبة الإصابات بسرطان الجلد بعمر الـ55 في بريطانيا

ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الجلد في بريطانيا، إلى مستوى قياسي خلال السنوات الأخيرة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما؛ بسبب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خلال قضاء العطلات في المصايف.

وقالت صحيفة "التايمز"، إن منظمة أبحاث السرطان البريطانية حذرت من تبعات الارتفاع غير المسبوق في الإصابات والتي وصلت إلى 17.5 إصابة سنويًا.

ويعد سرطان الجلد الميلانيني نوعًا من سرطان الجلد الأقل شيوعًا ولكنه أكثر فتكًا من سرطان غير الميلانوما.

ويعتقد الخبراء أن السبب الرئيسي لسرطان الجلد هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس وكراسي الاستلقاء للتشمس؛ الأمر الذي أدى على الأرجح إلى زيادة الحالات.

وكانت فئة من تزيد أعمارهم عن 55 عاما الأكثر إصابة بسرطان الجلد، حيث ارتفعت نسبة الإصابة لهذه الفئة العمرية منذ التسعينيات من القرن الماضي بنسبة مذهلة بلغت 159%، من عام 1993 إلى عام 1995، إذ تم تشخيص 21.3 شخص بعمر 55 وما فوق بسرطان الجلد من بين كل 100 ألف شخص.

وارتفعت نسبة الإصابات بين عامي 2017 و 2019 إلى 62.9 حالة من بين كل 100 ألف شخص.