"إنجاز علمي".. خلايا معدّلة وراثيًا تُنتج الأنسولين داخل الجسم

بدأ مريض يعاني من السكري من النوع الأول بإنتاج الأنسولين بشكل طبيعي بعد خضوعه لعملية زرع خلايا بنكرياسية.

وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها على البشر، حيث تم تعديل هذه الخلايا وراثيًا لتجنّب رفض الجهاز المناعي لها؛ ما ألغى الحاجة إلى استخدام أدوية مثبطة للمناعة.

ويحدث السكري من النوع الأول عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا "جزر البنكرياس" المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، وفقًا لـ"ساينس أليرت".

أخبار ذات علاقة هذا المكمل الغذائي قد يقلل خطر الإصابة بالسكري

ورغم أن العلاج التقليدي يشمل الالتزام بنظام غذائي وحقن الأنسولين، فإن النهج الجديد يعتمد على استبدال الخلايا التالفة بأخرى سليمة قادرة على استئناف وظيفتها الحيوية.

وفي دراسة جديدة لإثبات المفهوم، خضع مريض يبلغ من العمر 42 عامًا، مصاب بداء السكري من النوع الأول منذ سن الخامسة، لعملية زرع خلايا جزرية مأخوذة من متبرع سليم. تم حقن هذه الخلايا في عضلة ساعده.

على مدى الاثني عشر أسبوعًا التالية، نجحت الخلايا المزروعة في إنتاج الأنسولين استجابة لارتفاع مستويات الجلوكوز، كما يحدث عادة بعد تناول الطعام، والأهم أن المريض لم يحتج إلى أدوية مثبطة للمناعة.

وعادةً ما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المزروعة باعتبارها أجسامًا غريبة؛ ما يعيق نجاح العلاج. لذلك يُعطى المرضى أدوية تثبط المناعة، لكنها تزيد خطر الإصابة بالعدوى وأمراض أخرى.

أخبار ذات علاقة لضمان رحلة آمنة.. 7 خطوات ضرورية لمرضى السكري قبل السفر

لتجنب ذلك، أُجريت ثلاثة تعديلات جينية باستخدام تقنية كريسبر على الخلايا قبل زرعها. وتعديلان قلّلا كمية مستضدات معينة تستخدمها الخلايا التائية التكيفية للتعرف على الأجسام الغريبة، بينما عزز التعديل الثالث إنتاج بروتين CD47 الذي يثبط الاستجابات المناعية الفطرية.

ولم تنجح جميع التعديلات، حيث قضت الخلايا غير المعدلة بسرعة على الخلايا التائية، بينما استمرت الخلايا التي أوقفت إنتاج بعض المستضدات في التعرض لهجوم من الخلايا القاتلة الطبيعية والبلعميات؛ ما وفر مجموعة ضابطة مهمة للدراسة.