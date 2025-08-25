نصف كوب من اللوز يوميًا.. حماية طبيعية لخلايا جسمك

أظهرت مراجعة علمية حديثة أن تناول نصف كوب من اللوز يوميًّا، أي نحو 60 غرامًا أو 46 حبة، قد يحمي الخلايا والحمض النووي من التلف، ويقلل الالتهابات، ويعزز صحة القلب، شرط أن يتم تحضيره بالشكل المناسب.

ووجد الباحثون أن أفضل النتائج تتحقق عند تناول اللوز النيء الكامل وغير المبيض، إذ تحتوي قشوره على نسب عالية من البوليفينول ومضادات الأكسدة. بينما يؤدي تبييض اللوز إلى فقدان هذه العناصر الغذائية تقريبًا، ويقلل التحميص من قدرة مضادات الأكسدة بنسبة 34% ومحتوى البوليفينول بنسبة 26%.

وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة التقارير العلمية، إلى أن تناول 60 غرامًا من اللوز يوميًّا يسهم في تقليل الضرر التأكسدي وتلف غشاء الخلايا، وخفض مستويات حمض اليوريك المرتبط بالالتهابات، وزيادة إنزيم "سوبر أكسيد ديسميوتاز" الذي يحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي. وأكدت التجارب السريرية أن تناول كمية أقل من 60 غرامًا لم يحقق التأثيرات الكبيرة ذاتها.

ويضيف اللوز فوائد أخرى، منها تنظيم نسبة السكر في الدم، دعم صحة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أنه غني بالمغنيسيوم، إذ تحتوي 56 غرامًا منه على 153 ملغ؛ ما يجعله مفيدًا بشكل خاص لمرضى السكري من النوع الثاني.

وأوضحت المراجعة أن اللوز يمكن أن يكون جزءًا من الأطعمة الوظيفية المفيدة للجسم، مثل: البروكلي والجزر والبطاطا الحلوة، شرط الالتزام بالكمية وطريقة التحضير للحصول على أقصى استفادة صحية.