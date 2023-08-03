طبيبة تحذر: المُحليات الصناعية قد تدمر الصحة

حذرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة تاتيانيا سيميونوفا، من المحليات الصناعية البديلة للسكر. وأشارت إلى أن المحليات الصناعية تحمل تأثيرات غير متوقعة على صحة الأمعاء وعملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام ومقاومة الأنسولين.

وفي حديث لـ Gazeta.Ru، لفتت الخبيرة الروسية إلى أن العديد من بدائل السكر مستوى حلاوتها أعلى من حلاوة السكر العادي بمئات المرات.

وأظهرت بعض البحوث أن الاستهلاك المنتظم لبدائل السكر يمكن أن يؤدي إلى اختلال عملية الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مزمن".

ووفق سيميونوفا فإن هناك اعتقاد خاطئ بأن استبدال السكر لا يسبب أخطاء في عملية التمثيل الغذائي أو قد يضعف التحكم في استهلاك الكربوهيدرات البسيطة.

ودعت سيميونوفا إلى تناول المكسرات والزبادي القليل الدسم والفواكه المجففة كبديل للسكر.الموز والتفاح والتين المحتوية على سكر طبيعي".