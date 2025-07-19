ماذا يحدث عند إزالة الكربوهيدرات من نظامك الغذائي؟

يُعدّ النظام الغذائي أحد أساسيات إنقاص الوزن، ما يدفع الناس إلى مراقبة ما يأكلونه بحذر، ولكن في كثير من الأحيان، ينتهي الأمر عند كثيرين إلى استبعاد مجموعات غذائية كاملة، مثل الكربوهيدرات، جذريًا.

وفي الواقع، غالبًا ما تكون الكربوهيدرات أول ما يُستبعد من النظام الغذائي، مع إعطاء الأولوية الأكبر للبروتين.

ولكن، مثل البروتين، تُعدّ الكربوهيدرات أيضًا عنصرًا غذائيًا رئيسًا ضروريًا للصحة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تُشكّل المصدر الرئيس للطاقة في الجسم. قد يؤدي المنع الشامل إلى عواقب صحية غير مقصودة.

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في مقابلة مع إتش تي لايف ستايل، شاركت بوجا أوديشي، استشارية التغذية الرياضية، كيف أن الحميات الغذائية السريعة الشائعة لإنقاص الوزن تتضمن التخلص من الكربوهيدرات.

ولأن الكربوهيدرات غالبًا ما ترتبط بزيادة الوزن أو ارتفاع سكر الدم، يتم التخلص منها. وكشفت بوجا أن بعض النتائج قد تظهر على المدى القصير، ولكن قد تكون لها عواقب وخيمة على المدى الطويل.

وأدرجت بوجا 5 آثار سلبية لإزالة الكربوهيدرات من النظام الغذائي:

ضباب الدماغ وانخفاض الطاقة

الكربوهيدرات هي المصدر الرئيس للطاقة في الجسم، وخاصةً للدماغ. وعند نقص الجلوكوز، يعاني كثير من الناس من إرهاق ذهني، وضعف في التركيز، وسرعة انفعال، وخمول.

في حين أن الجسم يمكن أن يتكيف في النهاية مع استخدام الكيتونات (من الدهون)، فإن هذا التحول ليس سلسًا بالنسبة للجميع وقد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل.

اضطراب الجهاز الهضمي

الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضراوات، كلها غنية بالكربوهيدرات المعقدة، وهي ضرورية لصحة الأمعاء.

تُوفّر الألياف التي تُغذّي البكتيريا النافعة، وتُعزّز انتظام حركة الأمعاء، وتُقلّل الالتهابات.

غالبًا ما يُؤدي تقييد الكربوهيدرات لأوقات طويلة إلى الإمساك وضعف ميكروبيوم الأمعاء بسبب نقص الألياف.

نقص التغذية

إن التوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يمكن أن يحرم جسمك من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات ب والمغنيسيوم والحديد ومضادات الأكسدة.

هذا الأمر محفوف بالمخاطر، خصوصًا للنساء وكبار السن ومن يعانون من مشكلات صحية كامنة. فالنقص طويل الأمد قد يؤثر في كل شيء، من المناعة إلى التوازن الهرموني.

زيادة الوزن المرتدة

قد تؤدي الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات للغاية في البداية إلى فقدان الوزن بسرعة، ويعود معظم هذا فقدان الوزن إلى الماء والجليكوجين.

لكن التقييد الشديد قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والإفراط في تناوله، وتباطؤ عملية الأيض مع مرور الوقت. وهذا يزيد من احتمالية استعادة الوزن المفقود عند العودة إلى تناول الكربوهيدرات.

التأثير في القلب والمزاج

قد يؤدي التخلص من الكربوهيدرات الصحية مثل الفواكه والحبوب الكاملة إلى زيادة تناول الدهون المشبعة أو الأطعمة الغنية بالبروتين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

يمكن أن تؤدي مستويات السيروتونين المنخفضة المتأثرة بانخفاض تناول الكربوهيدرات إلى إثارة تقلبات المزاج أو حتى أعراض الاكتئاب لدى بعض الأفراد.