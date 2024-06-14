في ظل تفشي إنفلونزا الطيور.. تحذيرات من تناول الحليب الخام

حذر الخبير في الأمراض المعدية الدكتور ألوك باتيل، من مخاطر استهلاك الحليب الخام، لا سيما في ظل تفشي الإنفلونزا مؤخرا بين الماشية.

وقال المساهم الطبي في قناة "ABC News"، "لا تستهلك الحليب الخام"، "الحليب الخام ليس آمنًا للشرب"، فيما يُوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، باستهلاك الحليب المبستر، لتجنب المخاطر الصحية.

وأوضح الدكتور باتيل أن المخاطر الصحية لاستهلاك الحليب الخام كبيرة للغاية، حيث تتضمن "التعرض للبكتيريا والفيروسات الضارة"، داعيًا إلى "اختيار المنتجات المبسترة لضمان السلامة والوقاية من الأمراض".

وتتضمن البسترة، وهي عملية شائعة منذ أوائل القرن العشرين، تسخين الحليب للقضاء على البكتيريا والفيروسات الضارة، ولا تؤثر هذه العملية بشكل كبير على القيمة الغذائية للحليب.