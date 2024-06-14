في ظل تفشي إنفلونزا الطيور.. تحذيرات من تناول الحليب الخام
حذر الخبير في الأمراض المعدية الدكتور ألوك باتيل، من مخاطر استهلاك الحليب الخام، لا سيما في ظل تفشي الإنفلونزا مؤخرا بين الماشية.
وقال المساهم الطبي في قناة "ABC News"، "لا تستهلك الحليب الخام"، "الحليب الخام ليس آمنًا للشرب"، فيما يُوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، باستهلاك الحليب المبستر، لتجنب المخاطر الصحية.
وأوضح الدكتور باتيل أن المخاطر الصحية لاستهلاك الحليب الخام كبيرة للغاية، حيث تتضمن "التعرض للبكتيريا والفيروسات الضارة"، داعيًا إلى "اختيار المنتجات المبسترة لضمان السلامة والوقاية من الأمراض".
وتتضمن البسترة، وهي عملية شائعة منذ أوائل القرن العشرين، تسخين الحليب للقضاء على البكتيريا والفيروسات الضارة، ولا تؤثر هذه العملية بشكل كبير على القيمة الغذائية للحليب.
وتؤكد إدارة الغذاء والدواء، ووزارة الزراعة، الأمريكيتان أن سلامة الحليب التجاري تعود إلى عاملين رئيسين: فصل الحليب عن الأبقار المريضة وعملية البسترة.
ورغم تلك التدابير، لا يزال الحليب الخام يحتوي على مسببات الأمراض الخطيرة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا، حيثُ يزيد استهلاك الحليب الخام من خطر الإصابة بالأمراض مئات المرات مقارنة بالحليب المبستر.
وبين الدكتور باتيل أن الأفراد المعرضين للخطر، بمن في ذلك الأطفال وكبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص.
ونصح "عند شراء أي منتج ألبان - الحليب، الجبن، الآيس كريم - تأكد من أنه مبستر"، مطالبًا المزارعين بالتحقق من حالة بسترة منتجاتهم.
وأكد الدكتور باتيل أنه "لا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن الحليب الخام يساعد في حل بعض المشكلات الصحية، وفي حين تشير بعض الدراسات إلى احتمال انخفاض في أعراض الحساسية والربو، فإن المخاطر تفوق بكثير أي فوائد غير مثبتة".
يمكن أن تشبه أعراض المرض الناتجة عن استهلاك الحليب الخام التسمم الغذائي، بما في ذلك القيء والإسهال والحمى وآلام البطن، كما يمكن أن تؤدي الحالات الأكثر خطورة، خاصة عند الأفراد الضعفاء، إلى فشل الأعضاء وحتى الموت.