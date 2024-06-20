موجات الحر ترفع معدلات الإصابة بمرض الذئبة

تزايدت حالات الإصابة بمرض الذئبة بسبب موجة الحر الشديد في مناطق عديدة حول العالم، وفقًا للأطباء، ومرض الذئبة هو أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يؤدي إلى تلف أعضاء متعددة.

ويؤثر هذا المرض في المقام الأول على النساء بين 15 و 45 سنة، وذكر الدكتور لاليت دوجال، استشاري أمراض الروماتيزم والمناعة السريرية، أن 6 إلى 10 حالات من الذئبة تم الإبلاغ عنها بسبب موجات الحر.

يهاجم مرض الذئبة الجهاز المناعي وأنسجة الجسم وأعضاءه؛ ما يؤدي إلى تلفها، ويمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، مثل: الجلد: والمفاصل، والكلى، والقلب، والرئتين، وخلايا الدم والدماغ.

والنوع الأكثر شيوعًا هو الذئبة الحمامية الجهازية (SLE)، التي تتسبب في أعراض متنوعة، مثل: التعب، وآلام المفاصل، والطفح الجلدي، والحمى، وخلل في الأعضاء.

ويُعتقد أن المرض ناتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، والتشخيص يتضمن اختبارات الدم والبول والتقييمات السريرية.