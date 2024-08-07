حذر أطباء الأسنان من المخاطر المحتملة لـ"خدعة معجون الأسنان" التي انتشرت مؤخرًا على تطبيق "تيك توك".

تتضمن الخدعة نقل معجون الأسنان من عبوته الأصلية إلى موزع صابون، وهي فكرة تروج لها بعض الفيديوهات على المنصة، والذي يوضح كيفية استخدام الموزع لتسهيل الوصول إلى المعجون.

ومع ذلك، حذر الأطباء من أن هذه الخدعة قد تؤدي إلى تدهور فعالية معجون الأسنان.

وقال الدكتور سهيل محي الدين في منشور على "تيك توك" بعد أن حصد أكثر من مليون مشاهدة: "معجون الأسنان ليس مصممًا للتعرض للأشعة فوق البنفسجية؛ ما قد يجعله غير فعال إذا تعرض للضوء".

ووفقًا لشركة "GAP Dental"، فإن تعرض معجون الأسنان للضوء والهواء يمكن أن يتسبب في تدهور مكوناته النشطة؛ ما يقلل من فعاليته في الوقاية من التسوس والحفاظ على صحة اللثة.

وأضافت الشركة أن معجون الأسنان يأتي دائمًا في عبوة غير شفافة وغطاء محكم لحمايته من هذه العوامل.

كما أكدت "GAP Dental" أن فتح عبوة المعجون مبكرًا قد يؤدي إلى تحلل أسرع للمكونات الحافظة؛ ما يزيد من خطر نمو البكتيريا والفطريات داخل العبوة.