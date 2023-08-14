طبيبة تحذر من تأثير ارتفاع السكر على الكلى

دعت أخصائية الغدد الصماء زهرة بافلوفا، إلى ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن رفع مستوى السكر في الدم، لأنه يزيد من الإصابة بأمراض الكلى.

وعادة ما يجري الربط بين مخاطر السكر ودوره في زيادة الوزن والسمنة، ومرض السكري، لكن الطبيبة أشارت إلى مخاطر أخرى مرتبطة بارتفاع السكر في الدم.

ووفق الطبيبة، فقد أظهرت نتائج دراسات حديثة أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى.

وقالت الدكتورة إن "السكر ليس مجرد ملعقة من مسحوق في الشاي أو القهوة بل معها الحلويات والمعجنات والمياه الغازية المحلاة والزبادي المضافة إليها المنكهات والصلصات الجاهزة بما فيها فول الصويا".

وأضافت "إذا كانت هذه الأشياء موجودة بكثرة في النظام الغذائي، فإن خطر تكون الحصى في الكلى يرتفع"، مشيرة "أكد العلماء أن الشخص الذي يحصل على ربع السعرات الحرارية في اليوم من السكر المضاف، يتضاعف خطر تكون حصى الكلى لديه".

ووجهت "بافلوفا" نصيحة باستبعاد السكر المضاف من النظام الغذائي، واستبداله بتناول كميات محدودة من الفواكه والثمار.

المصدر: نوفوستي