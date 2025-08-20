logo
حيلة "سحرية" تساعدك على العودة للنوم في ثوانٍ (فيديو)

تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 11:07 ص

يعاني الكثيرون من صعوبة النوم ليلاً بسبب الضغوط اليومية والقلق، وهو ما يدفع البعض للبحث عن طرق سريعة للخلود إلى النوم.

وقد شاركت امرأة تُدعى جينا كوك، عبر "تيك توك"، حيلة تعتبرها "سحرية" تساعد على النوم في ثوانٍ بعد الاستيقاظ منتصف الليل.

وقالت جينا إنها جربت هذه الطريقة لعدة ليالٍ بعد أن شاهدتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها "أفضل خدعة" لتجاوز الأرق.

وأوضحت أن الحيلة لا تحتاج أي أدوات، وتتم عبر حركات بسيطة للعين تخدع الدماغ: "تغلق عينيك، ثم تنظر يمينًا ويسارًا، أعلى وأسفل، ثم تدير العينين في دائرة، ثم بالعكس، كرر حتى تنام".

وأكدت جينا، أن الخدعة تعمل على تنشيط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي المسؤول عن الاسترخاء، وتوهم الدماغ بأن الجسم في مرحلة حركة العين السريعة (REM)، إذ يزداد نشاط الدماغ ويحدث الحلم. وأضافت ضاحكة: "يبدو الأمر كنوع من سحر الفودو".

وتفاعل المستخدمون بشكل واسع مع الفيديو، وأشار كثيرون إلى رغبتهم في تجربة الحيلة للتغلب على الاستيقاظ المتكرر ليلاً، مع بعض التحفظات حول فعاليتها لكل الأشخاص.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، حددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) عدة طرق لتحسين جودة النوم:

  • روتين ثابت لوقت النوم: النوم والاستيقاظ في أوقات محددة يعزز صحة النوم.
  • الاسترخاء والتأمل: تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، واستبدالها بالقراءة أو الاستماع لموسيقى هادئة أو بودكاست.
  • عدم إجبار النفس على النوم: إذا لم تستطع النوم، استيقظ وابدأ نشاطًا مهدئًا حتى يحين وقت النوم الطبيعي.
  • النظام الغذائي وممارسة الرياضة: تجنب الوجبات الدسمة والمنبهات قبل النوم، ومارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا دون إرهاق الجسم قبل النوم مباشرة.
