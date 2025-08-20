5 أطعمة طبيعية تدعم صحة الكلى.. تعّرف عليها

تعمل الكلى على مدار الساعة لتصفية السموم والحفاظ على توازن الجسم، إلا أن كثيرين لا يولونها الاهتمام الكافي. العناية بالكلى ضرورية لدعم صحة القلب والدم والجهاز الهضمي.

وبحسب موقع Health Line، فيما يلي خمسة أطعمة طبيعية مستوحاة من الأيورفيدا يمكن أن تدعم صحة الكلى وتحسن وظائفها:

الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات التي تحمي الكلى من التلف، كما يحسن الهضم والدورة الدموية، ويعزز التخلص من الفضلات، ويحمي مركب الزينجيرون الكلى من أضرار بعض الأدوية.

التوت البري

يساعد التوت البري على الوقاية من التهابات المسالك البولية، ويُعد مضادًا للأكسدة، ما يساهم في حماية الكلى وتعزيز صحتها.

الجيلوي (تينوسبورا كورديفوليا)

عشب أيورفيدي غني بمضادات الأكسدة وخصائصه مزيلة للسموم ومدر للبول، ما يساعد على الوقاية من حصوات الكلى والنقرس. ينصح باستشارة الطبيب قبل الاستخدام.

الكزبرة

تعمل الكزبرة كمُدر طبيعي للبول، وتساعد على التخلص من الفضلات والسموم، كما تعزز مقاومة الكلى للإجهاد التأكسدي وتقليل تراكم المعادن الثقيلة.

عشب البحر

يُعد عشب البحر مصدرًا غنيًا بالمعادن والفيتامينات، ويعمل كمطهر طبيعي للكلى، ويُساهم في تنظيم مستويات الصوديوم والفضلات في الجسم.