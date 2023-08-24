نتائج مبهرة للقاح جديد مضاد لمرض السل

تمكن علماء المركز العلمي للطب الانتقالي في جامعة سيريوس الروسية، من ابتكار لقاح جديد مضاد لمرض السل عن طريق الحمض النووي الريبوزي "mRNA".

وأظهر اللقاء نتائج فعالة أكثر من أي أدوية مستخدمة حول العالم، في الوقت الراهن.

وقال رومان إيفانوف مدير المركز، إن اللقاح BCG معتمد للحماية من مرض السل الرئوي في العالم، مبينا أن عيبه الرئيسي يكمن في أنه لا يتيح الوقاية للبالغين.

وشددت منظمة الصحة العالمية على عدم إعادة تطعيم البالغين من لقاح BCG، لكثرة آثاره الجانبية على الإنسان، مما دفع العلماء لتكثيف الجهود والبحث في سبيل ابتكار لقاح جديد فعال خاصة للمراهقين والبالغين.

يذكر أن أدوية مرض السل لا تكون فعالة بالمستوى المطلوب، لأنها مضادة للبكتيريا فقط، مما يجعل اللقاح الجديد عبر تقنية "mRNA" أكثر فعالية لمنع انتشار حالات السل المقاومة للمضادات الحيوية.

ويختلف اللقاح الجديد عن غيره بطريقة الاستخدام، فعادة ما يتم حقن اللقاح في الجسم ببروتينات العامل الذي سبب المرض، أما اللقاح الجديد فتجرى فيه عملية تشابه الحال في العدوى الفيروسية من خلال تصنيع مستضدات مسببة للمرض بشكل مباشر في الجسم مما يجعله أكثر فعالية مناعية ووقائية.

وكشفت التجارب التي أجريت على القوارض باللقاح الجديد إنشاء استجابة فعالة وواضحة للخلايا التائية المسؤولة عن مكافحة العامل المسبب للمرض.

وبحسب الخبراء، فاللقاح الجديد سيكون فعالا حتى بعد ظهور سلالات جديدة للمرض في المستقبل.