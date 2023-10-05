المغرب.. دليل وقائي لحماية المسافرين من "بق الفراش"

وعرض الدليل توجيهات خاصة بمرحلة السفر والإقامة، حيث أكد على ضرورة معاينة مكان الإقامة وفحص أركان الغرفة والانتباه إلى إمكانية وجود علامات سوداء قد تدل على مخلفات حشرة "بق الفراش" أو بيض صغير يشبه حبات الأرز الشفافة.

ودعى الدليل إلى ترك الأمتعة مغلقة، والابتعاد بها عن منطقة النوم، مع جعلها داخل أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، واعتماد نفس الطريقة مع الملابس المتسخة.

وعند العودة، دعا الدليل إلى ترك الحقائب خارج المنزل، وتفريغها على أرضية فاتحة اللون، لتسهيل عملية رصد أي حشرة، وغسل الملابس في درجة حرارة فوق 60 درجة مئوية ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة، مع استعمال المكواة حالة رصد أي بيض أبيض، وكذلك غسل الحقائب في مكان خاص.

وفي حالة السفر بالسيارة، نوه الدليل إلى ضرورة تنظيف الجزء الداخلي بشكل جيد باعتماد مكنسة كهربائية، وترك السيارة في مرمى أشعة الشمس حتى تجف.