المغرب.. دليل وقائي لحماية المسافرين من "بق الفراش"
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية دليل توصيات ونصائح خاص بالسفر الدولي إلى المناطق التي تأكد تواجد حشرة "بق الفراش" بها.
وتضمن الدليل، الذي حصل موقع "إرم نيوز" على نسخة منه، توجيهات متعلقة بمرحلة ما قبل السفر، تدعو المسافرين إلى استعمال حقائب ذات ألوان فاتحة، مع تفضيل الحقائب البلاستيكية، والعمل على عزل الملابس باعتماد أكياس بلاستيكية، مع الحذر والتدقيق في اختيار مكان الإقامة.
وعرض الدليل توجيهات خاصة بمرحلة السفر والإقامة، حيث أكد على ضرورة معاينة مكان الإقامة وفحص أركان الغرفة والانتباه إلى إمكانية وجود علامات سوداء قد تدل على مخلفات حشرة "بق الفراش" أو بيض صغير يشبه حبات الأرز الشفافة.
ودعى الدليل إلى ترك الأمتعة مغلقة، والابتعاد بها عن منطقة النوم، مع جعلها داخل أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، واعتماد نفس الطريقة مع الملابس المتسخة.
وعند العودة، دعا الدليل إلى ترك الحقائب خارج المنزل، وتفريغها على أرضية فاتحة اللون، لتسهيل عملية رصد أي حشرة، وغسل الملابس في درجة حرارة فوق 60 درجة مئوية ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة، مع استعمال المكواة حالة رصد أي بيض أبيض، وكذلك غسل الحقائب في مكان خاص.
وفي حالة السفر بالسيارة، نوه الدليل إلى ضرورة تنظيف الجزء الداخلي بشكل جيد باعتماد مكنسة كهربائية، وترك السيارة في مرمى أشعة الشمس حتى تجف.
ودعت الوزارة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تنتشر عادة مع مثل هذه الإنذارات الصحية، وعدم المبالغة في تقدير المخاطر الصحية التي قد يسببها دخول هذه الحشرات التراب المغربي.
وأكدت الوزارة على ضرورة تجنب اقتناء الأفرشة والأثاث والملابس المستعملة القادمة من البلدان التي ثبت فيها انتشار كبير لبق الفراش.