واقيات الشمس.. حماية زائفة ومخاطر خفية

تتزايد التحذيرات الصحية بشأن سلامة مكونات العديد من واقيات الشمس المتداولة في الأسواق، في ظل تقارير علمية حديثة تربط بعض هذه التركيبات باضطرابات هرمونية وأمراض مزمنة، مما دفع خبراء الصحة العامة إلى الدعوة لإعادة تقييم شاملة للمنتجات المتوفرة لحماية البشرة من أشعة الشمس.

وفي تقرير صدر مؤخرًا عن "مجموعة العمل البيئي" (EWG) ضمن دليل واقيات الشمس لعام 2025، وُثّق أن حوالي 80% من منتجات الحماية الشمسية، بما في ذلك الكريمات ومرطبات الشفاه المزودة بعوامل وقاية، تحتوي على مواد كيميائية مثيرة للقلق، بعضها يُشتبه في علاقته بالسرطان أو اضطرابات الغدد الصماء.

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وشمل التقرير تحليلًا لأكثر من 1700 منتج، وركّز على مركّبات مثل أوكسيبنزون، وأوكتينوكسات، والبنزين، وهي مواد يُعتقد أن لها تأثيرات ضارة على الصحة عند امتصاصها عبر الجلد. كما أشار التقرير إلى أن الرذاذات الهوائية قد تزيد من المخاطر، بسبب إمكانية استنشاق جزيئاتها الدقيقة.

ولم يقتصر التحذير على هذه المركبات، بل شمل أيضًا مركبات أخرى مثل أفوبينزون، وهي فلاتر كيميائية لا تزال تُستخدم على نطاق واسع رغم الشكوك المتزايدة حول سلامتها.

ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) سبق أن أبدت قلقها من هذه المواد، فإنها لم تُصدر قرارات حظر رسمية بعد، لكنها طلبت من الشركات المصنّعة إجراء اختبارات إضافية وتحسين شفافية الملصقات، وسط ضغوط متزايدة من جماعات حماية المستهلك لتشديد الضوابط.

حذّر التقرير من أن بعض المفاهيم الشائعة حول عامل الحماية من الشمس (SPF) قد تضلل المستهلكين. إذ تمنح المنتجات ذات SPF المرتفع شعورًا زائفًا بالأمان، ما يؤدي إلى الإفراط في التعرض لأشعة الشمس وتقليل عدد مرات إعادة استخدام المنتج.

كما انتقد التقرير استخدام عبارات مثل "آمن للشعاب المرجانية"، معتبرًا إياها غير خاضعة لأي تنظيم فعلي، نظرًا لاحتواء بعض هذه المنتجات على مواد تضر بالبيئة البحرية.

يوصي الخبراء باعتماد واقيات الشمس المعدنية التي تعتمد على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، لكونها تبقى على سطح الجلد ولا تُمتص إلى داخل الجسم.