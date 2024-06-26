3 معايير لاختيار رقائق البطاطا الصحية
من منا لا يحب تناول رقائق البطاطا المقلية، ومن منا لا يعرف أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت والدهون المتحوله التي تضر بصحة القلب وترفع الكوليستيرول.
ويقول أخصائيو التغذية، إن بعض خيارات الرقائق بشكل عام أكثر صحة من غيرها، من هنا ينصحون الأفراد باتباع المعايير التالية، في سبيل اختيار الأفضل.
المخبوزة بدل المقلية
عادةً ما يتم قلي رقائق البطاطا التقليدية؛ ما يجعلها مقرمشة بشكل إضافي. لكن قلي الأطعمة ليس الطريقة الأكثر صحية لطهيها.
ويرتبط النظام الغذائي الغني بالأطعمة المقلية والأطعمة فائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والخرف، ومشاكل الصحة العقلية. كما أن الأطعمة المقلية والدهنية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الحالات الصحية مثل الارتجاع الحمضي.
ويمكن أن تحتوي البطاطا المقلية على مادة الأكريلاميد؛ وهي مركب يظهر عند الحرارة العالية، يمكن أن يسبب السرطان ومشاكل صحية أخرى.
ولهذا السبب، ستكون وجبات البطاطس الخفيفة المخبوزة بدلاً من المقلية خياراً أكثر صحيا وفقا للخبراء.
زيوت صحية
لا يتعلق الأمر فقط بكيفية طهي البطاطا؛ إذ يقول الخبراء إن الزيت المستخدم لطهيها مهم أيضًا.
وعلى وجه الخصوص، يجب الانتباه للدهون المشبعة، التي يجب التقليل من استهلاكها.
ويوصي الخبراء بتجنب رقائق البطاطا المصنوعة من الزيوت الحيوانية وكذلك زيت جوز الهند أو النخيل أو زيت نواة النخيل، التي يحتوي جميعها على مستويات أعلى من الدهون المشبعة.
وبدلا من ذلك، ابحث عن رقائق البطاطا المحضرة بزيت الأفوكادو أو زيت الزيتون، الذي يمزج بين الدهون الصحية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، بحسب ما يؤكده الخبراء.
رقائق الخضار والبقوليات
تحتوي البطاطا على بعض العناصر الغذائية، إلا أن الرقائق الصحية الرائجة اليوم كرقائق الحمص، والعدس، والشمندر، والذرة، والبطاطا الحلوة، تحتوي على عناصر غذائية أهم وأكثر تنوعا؛ إذ توفر جرعة أكبر من البروتينات والألياف.
ويحذر الخبراء، من أن رقائق الخضراوات ليست بالضرورة أكثر صحة من نظيراتها المعتمدة على البطاطا، فبعضها يأتي مقليا بزيوت ضارة وأخرى يضاف إليها كميات كبيرة من الصوديوم، لذلك عليك دائما الاطلاع على مكوناتها.
وكما هو الحال مع رقائق البطاطا، ينصحك الخبراء بالبحث عن رقائق الخضار المخبوزة (وليست المقلية) والمطبوخة في زيوت صحية وغنية بالمغذيات.