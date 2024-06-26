3 معايير لاختيار رقائق البطاطا الصحية

من منا لا يحب تناول رقائق البطاطا المقلية، ومن منا لا يعرف أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت والدهون المتحوله التي تضر بصحة القلب وترفع الكوليستيرول.

ويقول أخصائيو التغذية، إن بعض خيارات الرقائق بشكل عام أكثر صحة من غيرها، من هنا ينصحون الأفراد باتباع المعايير التالية، في سبيل اختيار الأفضل.

المخبوزة بدل المقلية

عادةً ما يتم قلي رقائق البطاطا التقليدية؛ ما يجعلها مقرمشة بشكل إضافي. لكن قلي الأطعمة ليس الطريقة الأكثر صحية لطهيها.

ويرتبط النظام الغذائي الغني بالأطعمة المقلية والأطعمة فائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والخرف، ومشاكل الصحة العقلية. كما أن الأطعمة المقلية والدهنية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الحالات الصحية مثل الارتجاع الحمضي.

ويمكن أن تحتوي البطاطا المقلية على مادة الأكريلاميد؛ وهي مركب يظهر عند الحرارة العالية، يمكن أن يسبب السرطان ومشاكل صحية أخرى.

ولهذا السبب، ستكون وجبات البطاطس الخفيفة المخبوزة بدلاً من المقلية خياراً أكثر صحيا وفقا للخبراء.