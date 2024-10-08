غالبية أطفال اليوم لن يشهدوا عيد ميلادهم الـ 100

أظهرت دراسة حديثة صحة توقعات عالم الشيخوخة جاي أولشانسكي بشأن طول عمر البشر ومتوسط أعمار الأجيال القادمة التي لن تبلغ الـ 100.

واعتاد عالِم الشيخوخة جاي أولشانسكي، أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة إلينوي في شيكاغو، على مواجهة الانتقادات المتعلقة بآرائه حول طول عمر البشر.

وقبل عقود، توقع وزملاؤه أن الأطفال سيعيشون في المتوسط حتى سن 85 عاما فقط، وأن 1% إلى 5% منهم قد يصلون إلى عيد ميلادهم الـ 100.

وصُدم كثيرون من هذه التوقعات، فقد اعتادوا على توقعات بأن 50% من المواليد سيصلون إلى سن 100 عام.

ويقول أولشانسكي: "في عام 1990، توقعنا أن وتيرة زيادة متوسط العمر المتوقع ستتباطأ، وأن تأثير التدخلات الطبية، التي وصفناها بـ(الضمادات المؤقتة)، سيكون أقل فاعلية".

ورغم المعارضة الكبيرة لهذه التوقعات حينها، يشير أولشانسكي الآن، بعد 34 عاماً، إلى أن هذه التوقعات "كانت صحيحة".

فقد نُشرت تحليلاته للبيانات المتعلقة بطول العمر في عدة دول متقدمة، منها أستراليا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة، وغيرها، في مجلة Nature Aging.

وبحسب الدراسة، فإن الفتيات المولودات في عام 2019 في هذه الدول لديهن فرصة بنسبة 5.1% للوصول إلى سن 100 عام، بينما تقدر هذه النسبة بـ 1.8% فقط للفتيان.

ويقول أولشانسكي: "لقد أظهرنا أن عصر الزيادات السريعة في متوسط العمر المتوقع انتهى، تماما كما توقعنا. ومع ذلك، لا يزال متوسط العمر المتوقع يزداد، لكنه يزداد بوتيرة أبطأ".

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وأضاف: "لا ينبغي أن نبالغ في التوقعات، إذ لا يوجد دليل يثبت أن البشر سيتمكنون قريباً من العيش حتى سن 120 أو 150 عاماً. لقد عاشت امرأة واحدة فقط حتى سن 122، وهي جان كالمان، التي وُلدت عام 1875 وتوفيت في 1997، رغم نمط حياتها الذي شمل التدخين وشرب الكحول" وفق تعبيره.

وأشار أولشانسكي إلى أن التقدم الطبي ساهم في إطالة أعمار الناس إلى السبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات، لكنه قال إن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة أصبحت العامل الرئيس في تقليص العمر المتوقع.

وأضاف أن السمنة والأمراض المرتبطة بها مثل السكري من النوع الثاني، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في العقود الأخيرة، أدت دورا رئيسا في تباطؤ معدل زيادة متوسط العمر المتوقع.

وفي خضم الجدل الذي يحيط بالموضوع، يؤكد أولشانسكي أنه يجب التركيز على تحسين "فترة الصحة" بدلاً من السعي لإطالة الحياة فقط، موضحا أن تحسين جودة الحياة هو الهدف الأكثر أهمية.